CLB Tây Ban Nha ra phán quyết với sao nhập tịch trái phép của Malaysia

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra quy mô lớn nhắm vào 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trong đó có Garces, vì hành vi làm giả hồ sơ nhằm đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Facundo Garces trong trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Getty).

Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đã bác bỏ đơn kháng cáo từ phía Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ liên quan, giữ nguyên lệnh cấm thi đấu các trận chính thức trong vòng 12 tháng.

Tuy nhiên, thời gian treo giò được tính lùi từ tháng 9/2025, vì vậy Garces đã thực hiện được một phần án phạt và thời điểm anh trở lại sân cỏ sẽ không còn quá xa. Phán quyết này CAS được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng nhập tịch ồ ạt của bóng đá Malaysia trong thời gian qua.

Ngay sau khi thông tin CAS giữ nguyên án phạt với 7 cầu thủ được đưa ra, đại diện CLB Deportivo Alaves đã chính thức lên tiếng. Trái với những dự đoán về việc thanh lý hợp đồng, đội bóng xứ Basque khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng hậu vệ người Argentina trong giai đoạn khó khăn này.

"Chúng tôi tôn trọng quyết định của CAS nhưng cần nhấn mạnh rằng lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức. Facundo Garces vẫn là thành viên của đội bóng và sẽ tiếp tục tập luyện, phát triển chuyên môn cùng đội một tại CLB", thông báo của Alaves nêu rõ.

Đội ngũ ban huấn luyện CLB Alaves cho rằng việc duy trì cường độ tập luyện là yếu tố then chốt để Garces không bị tụt lại phía sau. Đội bóng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và đội ngũ y tế để trung vệ này sẵn sàng ra sân ngay khi án phạt kết thúc.

Facundo Garces được đảm bảo vị trí tại CLB Deportivo Alaves (Ảnh: Getty).

Thất bại của FAM trong việc kháng án tại CAS đã khép lại một trong những chương đen tối nhất của kế hoạch "nhập tịch thần tốc". Việc sử dụng cầu thủ không đủ tiêu chuẩn và vi phạm quy định FIFA không chỉ gây thiệt hại về danh tiếng mà còn làm xáo trộn kế hoạch nhân sự của các CLB chủ quản như Alaves.

Về phía CLB Deportivo Alaves, dù giữ lại Garces, đội bóng này cũng nhấn mạnh sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ nội dung phán quyết để đưa ra các bước đi pháp lý tiếp theo, nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho CLB tại đấu trường La Liga khắc nghiệt.