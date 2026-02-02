HLV CLB Ninh Bình và trọng tài Malaysia có thể nhận án phạt

Trong phòng họp báo sau trận CLB CAHN - Ninh Bình tối 1/2, HLV Albadalejo vài lần đập bàn, phản ứng gây gắt nhằm vào trọng tài Razlan Joffri Bin Ali (người Malaysia).

Trước đó, khi trận đấu vừa kết thúc, ông Albadalejo lao từ khu kỹ thuật của đội Ninh Bình vào giữa sân, cố gắng tiếp cận và công kích trọng tài. Rất may là các thành viên khác của đội Ninh Bình vẫn giữ được bình tĩnh, can ngăn ông Albadalejo.

Albadalejo của CLB Ninh Bình lao vào sân phản ứng trọng tài sau trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Quan điểm của vị HLV người Tây Ban Nha khá rõ ràng: “Trọng tài phá nát trận đấu. Chính vị trọng tài này đã làm phá hỏng trận đấu này. Tôi thực sự là không hài lòng với công tác trọng tài”.

“Tôi không thể tưởng tượng nổi một vị trọng tài tới đây cầm còi ở một giải vô địch Quốc gia của Việt Nam mà lại có những hành động như vậy, thổi phạt những tình huống rất khó hiểu. Tôi cũng không hiểu vì sao công tác trọng tài hôm nay lại có vấn đề như vậy, một vấn đề nghiêm trọng.

Đó là một sự hổ thẹn. Vị trọng tài người Malaysia không nên đến Việt Nam để cầm còi ở một trận đấu đẳng cấp. Tôi nói thẳng luôn là trọng tài phá hỏng công sức của chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị trong suốt quãng thời gian vừa qua để cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu mãn nhãn”, HLV Albadalejo tiếp tục gay gắt.

Với hành vi và phản ứng thiếu kiềm chế của mình, HLV Albadalejo có thể bị Ban kỷ luật VFF và VPF xử phạt. Không loại trừ khả năng vị HLV người Tây Ban Nha đang dẫn dắt CLB Ninh Bình sẽ bị cấm chỉ đạo có thời hạn.

Ở chiều ngược lại, tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận CLB CAHN - Ninh Bình cũng có thể bị xử lý. Chưa bàn đến các tình huống nhận định, có một pha bóng mà trọng tài chính Razlan Joffri Bin Ali, trọng tài VAR và trợ lý phòng VAR đều sai luật rất rõ.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali gây tranh cãi (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đó là tình huống thu hồi thẻ vàng của trung vệ Đình Trọng ở cuối hiệp hai. Trong pha bóng này, ban đầu trọng tài Razlan Joffri Bin Ali phạt Đình Trọng sau pha va chạm với Nguyễn Lê Phát của Ninh Bình ngay trước vạch 16m50 của CLB CAHN. Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali phạt thẻ vàng Đình Trọng và cho Ninh Bình hưởng quả đá phạt trực tiếp.

Sau đó, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, ông Razlan Joffri Bin Ali xóa tình huống đá phạt của Ninh Bình, xóa thẻ vàng của Đình Trọng, tung bóng cho thủ môn Nguyễn Filip của CLB CAHN.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cựu trọng tài đã bình luận thẳng thắn: “Đây là tình huống sai luật. VAR chỉ được can thiệp khi xảy ra một trong 4 trường hợp, thứ nhất là thẻ đỏ, thứ nhì là phạt đền, thứ 3 là bàn thắng và thứ 4 là phạt thẻ sai người”.

Không trường hợp nào trong số 4 trường hợp vừa nêu xảy ra ở tình huống nói trên, tức là việc thu hồi thẻ vàng của Đình Trọng là sai luật, không cho đội Ninh Bình thực hiện pha đá phạt trực tiếp cũng sai luật.

Ngoài trọng tài chính Razlan Joffri Bin Ali phải chịu trách nhiệm về tình huống này, trọng tài phòng VAR Izzul Fikri (người Malaysia) và trợ lý phòng VAR Đỗ Khánh Nam có thể cũng phải chịu trách nhiệm. Đây cũng chính là một trong những pha bóng khiến HLV Albadalejo phản ứng mạnh nhất, mất niềm tin vào trọng tài nhiều nhất.