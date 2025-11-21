Phản ứng của HLV tuyển Italy sau lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026

Theo kết quả bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu, đội tuyển Italy nằm ở nhánh A. Ở vòng bán kết, Azzurri sẽ đối đầu với Bắc Ireland. Sau đó, họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Wales và Bosnia trong trận chung kết giành vé dự giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico.

HLV Gattuso hài lòng với lá thăm mang tên Bắc Ireland (Ảnh: Getty).

Nhận xét về đối thủ Bắc Ireland, HLV tuyển Italy, Gennaro Gattuso, tỏ ra hài lòng khi cho rằng đây là đối thủ vừa sức. Tuy nhiên, vị HLV này cũng rất thận trọng khi đánh giá về sức mạnh của Bắc Ireland.

HLV Gattuso cho biết: “Bắc Ireland là đối thủ trong tầm tay của chúng tôi. Đây là một tập thể rất giàu thể lực và chưa bao giờ chấp nhận buông xuôi. Chúng tôi buộc phải chuẩn bị thật kỹ. Trong thời gian qua, tôi luôn nói rằng tuyển Italy phải giành vé dự World Cup 2026 thông qua con đường thi đấu play-off. Chúng tôi cần cải thiện thật nhiều. Toàn đội phải hướng về phía trước với sự tự tin”.

Giới truyền thông Italy cho rằng Liên đoàn đang cân nhắc tổ chức một đợt hội quân sớm tại Coverciano trước trận bán kết vào tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, việc các CLB có lịch thi đấu dày đặc khiến kế hoạch này khó trở thành hiện thực.

HLV Gattuso khẳng định ông không can dự vào vấn đề này: “Chúng tôi có Chủ tịch và những người chịu trách nhiệm về kế hoạch. Đương nhiên, càng có nhiều thời gian bên nhau thì càng tốt”.

Nhà cầm quân 48 tuổi nói thêm rằng từ vòng 11 Serie A đến thời điểm đội tập trung trở lại sau vòng 30 là quãng thời gian quá dài. Do đó, điều quan trọng là duy trì kết nối với các tuyển thủ: “Tôi phải tìm cách nói chuyện với họ, nhìn vào mắt họ, không chỉ nói về chuyên môn mà còn về mọi thứ khác. Hy vọng mọi thứ diễn ra đúng hướng”.

Tuyển Italy có nguy cơ lần thứ ba liên tiếp vắng mặt ở World Cup (Ảnh: Football-Italia).

Trước ý kiến cho rằng Italy đang loay hoay với các hệ thống chiến thuật khác nhau, HLV Gattuso phản bác: “Vấn đề không nằm ở chiến thuật. Hệ thống nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Điều khiến tôi lo hơn là sự mong manh của đội.

Khi thi đấu đúng cách, chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh. Nhưng những sai lầm như trận vừa rồi là điều không được lặp lại. Ưu tiên hàng đầu của tôi là cải thiện sự ổn định tâm lý và bản lĩnh thi đấu, còn vấn đề chiến thuật sẽ tính sau”.

Bình luận về kết quả bốc thăm của Italy, nhật báo Gazzetta dello Sport cho rằng đây là lịch thi đấu dễ nhất có thể cho đoàn quân HLV Gattuso. Trong khi đó, huyền thoại Gianluigi Buffon hài lòng khi Italy đã tránh được hai đối thủ đáng gờm là Thụy Điển và Ba Lan.

Loạt trận play-off khu vực châu Âu sẽ diễn ra trong hai ngày 26/3 (bán kết) và 31/3 (chung kết) năm sau.