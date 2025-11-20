Chốt xong nhóm hạt giống, xác định thời điểm bốc thăm World Cup 2026

Thời điểm bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 cuối cùng đã được xác nhận. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C (Mỹ) vào lúc 12h (giờ địa phương).

Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 diễn ra vào ngày 5/12 (Ảnh: TNT).

Đây là giải đấu lớn nhất từ trước tới nay với sự góp mặt của 48 đội bóng tham dự. Ba quốc gia đăng cai sự kiện này là Mỹ, Canada và Mexico.

Tính tới thời điểm này, 42 đội bóng đã được xác định gồm:

CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama.

Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar.

Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Châu Âu (12 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ.

Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand.

Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

Ngoài ra, 6 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off diễn ra vào tháng 3 năm sau. Cụ thể, 16 đội bóng châu Âu sẽ tham dự vòng play-off để chọn ra 4 suất. Trong đó gồm 12 đội nhì bảng là Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Ireland, Ba Lan, Bosnia, Italy, Xứ Wales, Albania và CH Séc. Ngoài ra, còn có 4 đội tham dự thông qua UEFA Nations League là Bắc Macedonia, Thụy Điển, Romania và Bắc Ireland.

Còn lại, 6 đội bóng là Iraq (châu Á), CHDC Congo (châu Phi), Jamaica, Suriname (CONCACAF), Bolivia (Nam Mỹ), New Caledonia (châu Đại Dương) sẽ thi đấu để xác định 2 suất tham dự World Cup 2026.

FIFA đã công bố nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 sẽ gồm 3 đội chủ nhà cùng với 9 đội bóng có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Các nhóm 2, 3 và 4 sẽ được xác định dựa trên thứ hạng FIFA còn lại.

Các nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: Wiki).

48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Như thông lệ, hai đội cùng một liên đoàn không thể nằm chung bảng, ngoại trừ UEFA, nơi mỗi bảng tối đa được phép có hai đội châu Âu. Quy tắc này nhằm đảm bảo sự đa dạng lục địa trong mỗi bảng đấu, đồng thời duy trì tính cạnh tranh và cân bằng giữa các đội tuyển.

Trong đó, Mexico được ấn định vào bảng A và thi đấu trận khai mạc World Cup 2026 trên sân Azteca vào ngày 11/6/2026. Canada được xếp vào bảng B, còn Mỹ nằm ở bảng D.

Dựa theo cách tính của FIFA, các nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm World Cup 2026 được xác định như sau:

Nhóm 1: Canada, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Bỉ, Đức

Nhóm 2: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand và 6 đội tham dự thông qua vòng play-off.