Trước trận gặp Man Utd, HLV Dyche thanh minh phát ngôn về Amorim

Huấn luyện viên trưởng của Nottingham Forest, Sean Dyche, thừa nhận rằng những phát biểu của ông khi còn làm bình luận viên về việc có thể giành nhiều trận thắng hơn Ruben Amorim nếu dẫn dắt Man Utd chỉ là “phát ngôn câu view”. Lời thú nhận này được đưa ra trước cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai HLV vào thứ bảy tới, khi “Quỷ đỏ” hành quân đến City Ground.

Những bình luận gây tranh cãi của Dyche, được đưa ra hồi tháng 5, đã bị khơi lại trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh. Khi đó, Dyche từng tuyên bố ông có thể giúp Man Utd thắng nhiều hơn chỉ bằng cách sử dụng sơ đồ 4-4-2. Amorim khi ấy đã bật cười trước phát ngôn này, và Dyche sau đó giải thích rằng toàn bộ câu chuyện đã bị bóp méo.

Sean Dyche trở thành huấn luyện viên thứ ba của Nottignham trong mùa giải hiện tại (Ảnh: Getty).

“Tôi không hề nghi ngờ Amorim với tư cách một con người. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy với các HLV khác. Tôi có thể hòa thuận với hầu hết họ ngoài sân cỏ. Thật không may, trong thời buổi ngày nay, dù là bình luận viên hay HLV, những phát ngôn nhằm câu view có thể làm sai lệch toàn bộ câu chuyện”, Dyche phát biểu trong buổi họp báo ngày 30/10.

Dyche cũng nhấn mạnh ông luôn ủng hộ việc các HLV được trao thời gian để chứng tỏ năng lực. “Tôi luôn nói rằng các HLV cần được cho thời gian. Tôi không thích thấy họ bị sa thải sớm - tôi đã từng trải qua điều đó. Tôi từng nói nửa mùa giải là khoảng thời gian hợp lý để họ tiếp tục công việc. Nhưng thật không may, điều đó không phải lúc nào cũng đủ”, ông nói thêm.

Khi được hỏi về phát biểu của Dyche, Amorim phản hồi: “Có lẽ đúng là nếu chúng tôi chơi với sơ đồ 4-4-2, chúng tôi sẽ thắng nhiều trận hơn. Nhưng tôi vẫn tin rằng cách chơi của tôi cần thời gian, và trong tương lai nó sẽ phát huy hiệu quả hơn. Vì vậy, không ai có thể biết chắc điều gì”.

Amorim cũng thể hiện sự thông cảm với vai trò của một chuyên gia bình luận: “Tôi có thể xem Dyche như một HLV và cũng như một chuyên gia bình luận. Nếu bạn là một chuyên gia mà không đưa ra được những quan điểm mạnh mẽ, tôi sẽ không muốn xem bạn! Tôi hiểu rằng đó là một công việc khác hẳn. Tôi biết Dyche rất thông minh, hiểu bóng đá, và cũng hiểu rằng bình luận một trận đấu khác với việc huấn luyện một đội bóng”.

Man Utd đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây (Ảnh Getty).

Cuối cùng, Dyche dành lời khen cho Amorim về sự linh hoạt trong triết lý cầm quân: “Họ đã thay đổi phong cách thi đấu. Vì vậy, hãy công bằng với ông ấy, ban huấn luyện và các cầu thủ. Họ điều chỉnh cách chơi mà không đánh mất niềm tin của mình. Có lúc cần kiên định với triết lý, có lúc phải linh hoạt. Amorim đã thể hiện được điều đó và vẫn đạt kết quả tích cực. Hãy công bằng với ông ấy”.

Man Utd của Amorim hiện đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, trong khi Nottingham Forest đang nằm trong nhóm xuống hạng với 5 điểm sau 9 trận. Dyche được bổ nhiệm vào ngày 21/10, trở thành HLV thứ ba của Nottingham trong mùa giải này, sau khi CLB chia tay Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou.