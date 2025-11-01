HLV Ruben Amorim: “Một vài cầu thủ sẽ rời Man Utd”

Hai cái tên đáng chú ý là Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee, những cầu thủ có rất ít cơ hội thi đấu ở Man Utd mùa này. Cả hai đều lo ngại việc không được ra sân thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới khả năng góp mặt cùng đội tuyển Anh và Hà Lan tại kỳ World Cup mùa hè năm sau.

Kobbie Mainoo được nhận định sẽ rời Man Utd trong tháng 1 tới (Ảnh: Getty).

Theo nguồn tin từ nội bộ, Mainoo từng nộp đơn xin rời đội vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng bị ban lãnh đạo Man Utd từ chối. Tuy nhiên, HLV Amorim thừa nhận khả năng họ sẽ tiếp tục đề nghị ra đi trong tháng 1.

Ông chia sẻ: “Rất nhiều điều có thể xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong bối cảnh World Cup đến gần, một vài cầu thủ không được thi đấu và họ muốn ra đi. Tôi phải chuẩn bị đối phó với tình huống đó”.

HLV người Bồ Đào Nha khẳng định CLB hướng đến chiến lược chiêu mộ cầu thủ phục vụ cho kế hoạch dài hạn nhưng cũng không loại trừ khả năng tăng cường lực lượng nếu có cơ hội phù hợp.

“Chúng tôi muốn mang về những cầu thủ có thể gắn bó lâu dài với Man Utd. Tôi không mua vội một người chỉ vì trong thời gian tới thấy thiếu vị trí nào đó. Chúng tôi muốn những bản hợp đồng có tầm nhìn, không phải thay đổi liên tục. Dù vậy, nếu tháng 1 có cơ hội cải thiện đội hình, chúng tôi sẽ cân nhắc”.

Vào lúc 22h hôm nay, Man Utd sẽ có chuyến làm khách tới sân của Nottingham Forest ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh. Trước trận đấu này, phát biểu của HLV Sean Dyche (khi còn thất nghiệp) chê bai chiến thuật của HLV Amorim bỗng dưng bị “đào xới” lại.

Man Utd sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Amorim (Ảnh: Getty).

Tân HLV của Nottingham từng tuyên bố rằng có thể giúp Man Utd thắng nhiều trận hơn nếu sử dụng sơ đồ 4-4-2, thay vì hệ thống 3-4-2-1 của HLV người Bồ Đào Nha.

Đáp lại lời nhận xét này, HLV Amorim cho biết: “Trước hết, có thể ông ấy nói đúng. Nếu thi đấu với sơ đồ 4-4-2, biết đâu chúng tôi thắng nhiều hơn. Nhưng tôi có triết lý riêng, và tôi tin rằng theo thời gian, đội sẽ tốt hơn.

Khi là bình luận viên, nếu ông ấy không nói điều gì đao to búa lớn thì chẳng ai muốn nghe. Tôi hiểu điều đó và không coi đó là chuyện cá nhân. Sean Dyche là một HLV thông minh, ông ấy biết rõ sự khác biệt giữa việc bình luận và dẫn dắt một đội bóng”.

Amorim cũng đánh giá cao Nottingham dưới thời HLV Dyche: “Tôi đã xem họ thi đấu với Porto và Bournemouth. Phong cách vẫn tương tự, chỉ khác một vài đặc điểm. Chúng tôi cần chuẩn bị cho một trận đấu khó, nhất là khi đá sân khách, nơi mỗi pha tranh chấp đều tạo ra khí thế cho đối thủ”.

Trước thềm trận đấu với Nottingham, Man Utd đang có tinh thần tốt khi giành chiến thắng trong ba trận đấu liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh trước Sunderland, Liverpool và Brighton. Đây là chuỗi thắng dài nhất của Quỷ đỏ dưới thời HLV Amorim. Điều đó giúp cho CLB vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm.