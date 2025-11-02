Man Utd suýt ôm hận trên sân Nottingham Forest

Nottingham Forest tiếp tục chuỗi trận không thắng tại Giải Ngoại hạng Anh lên con số 9 , sau khi để Man Utd cầm hòa 2-2 trong màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trên sân City Ground ở trận đấu thuộc vòng 10, diễn ra vào đêm 1/11. Không thể tiếp tục giành chiến thắng, chuỗi trận thắng liên tiếp của Ruben Amorim cùng "Quỷ đỏ" đã dừng lại ở con số 3.

Man Utd - một trong ba đội toàn thắng trong tháng 10 - nhập cuộc tốt hơn khi Benjamin Sesko bỏ lỡ hai cơ hội rõ rệt trong 15 phút đầu. Ở chiều ngược lại, Nottingham sớm chịu tổn thất khi Douglas Luiz dính chấn thương cơ phải rời sân. Dù Elliot Anderson thi đấu năng nổ, cơ hội mở tỉ số vẫn thuộc về Sesko nhưng anh không thể tận dụng.

Casemiro mở tỷ số trận đấu sau một cú đánh đầu (Ảnh: Getty).

Phút 35, Matz Sels xuất sắc cản phá cú sút của Amad Diallo, song chỉ ít phút sau, Casemiro bật cao đánh đầu ghi bàn từ tình huống phạt góc gây tranh cãi. Dường như bóng chưa ra khỏi sân nhưng trợ lý trọng tài đã phất cờ báo hiệu bóng ở ngoài và cho Man Utd hưởng phạt góc. Đây là bàn thắng thứ năm của tiền vệ người Brazil vào lưới Nottingham.

Callum Hudson-Odoi sau đó đáp trả bằng cú sút xa hiểm hóc, nhưng hàng thủ của đội khách với Luke Shaw và Matthijs de Ligt vẫn đứng vững trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Nottingham bất ngờ bùng nổ khi ghi liền hai bàn trong vòng 92 giây. Phút 48, Morgan Gibbs-White đánh đầu gỡ hòa từ đường chuyền của Ryan Yates, ngay sau đó Nicolo Savona tận dụng pha kèm người lỏng lẻo của đội khách để nâng tỉ số lên 2-1, khiến khán đài City Ground bùng nổ.

Sau khi bất ngờ lâm vào thế phải rượt đuổi, Man Utd đã nỗ lực vùng lên nhưng các học trò của Amorim đã không hiệu quả trong thời gian dài của hiệp hai. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Sean Dyche không thể bảo toàn lợi thế. Phút 81, từ một quả phạt góc, bóng bị phá ra không dứt khoát và Amad Diallo tung cú vô-lê chân trái tung nóc lưới, ấn định tỉ số 2-2.

Man Utd gặp khó sau khi bị Nottingham dẫn bàn (Ảnh: Getty).

Cả hai đội đều có cơ hội định đoạt trận đấu ở thời gian bù giờ, trong đó Murillo cứu thua ngay trên vạch vôi cho Nottingham. Kết quả này khiến Man Utd không thể giành chiến thắng trong hai trận sân khách liên tiếp mùa này, còn Nottingham vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 9 vòng đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.