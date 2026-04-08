Phản ứng của Havertz sau khi giúp Arsenal phá dớp sân Sporting

Kai Havertz vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định ở thời gian bù giờ, giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 tại Lisbon, trong một đêm mà “Pháo thủ” đáp trả những hoài nghi gần đây về bản lĩnh sau các thất bại ở đấu trường cúp quốc nội.

Tham vọng giành cú ăn bốn của Arsenal đã bị dập tắt khi họ thua Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh tuần trước, trước khi bị đội hạng Nhất Southampton loại khỏi FA Cup vào cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, chiến thắng tại Lisbon giúp đoàn quân của Mikel Arteta duy trì chuỗi bất bại tại châu Âu mùa này và tiếp tục hướng tới mục tiêu lọt vào bán kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Phát biểu sau khi mang về bàn thắng duy nhất giúp "Pháo thủ" thắng trận tứ kết lượt đi Champions League, Havertz nói: “Đây là sự trở lại rất quan trọng với chúng tôi vì đã thua hai trận gần nhất. Vì vậy, hôm nay chúng tôi muốn xoay chuyển tình thế và chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi gắn kết như một tập thể, và vẫn còn rất nhiều điều phía trước trong mùa giải này. Còn 7 tuần nữa, chúng tôi có thể giành những danh hiệu lớn và chúng tôi sẽ hướng tới điều đó”.

Arteta cũng khen ngợi các học trò đã tìm lại “bản sắc” sau giai đoạn khó khăn, với chiến thắng sít sao trước một Sporting nguy hiểm.

“Yêu cầu từ tháng 8 là phải thắng, thắng, và tiếp tục thắng; nếu không thắng thì bị coi là thảm họa, là chưa đủ, và nếu không giành bốn danh hiệu thì chúng ta đang làm gì?”, Arteta nói.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: “Điều đó cũng bình thường, nhưng chúng ta cần nhìn nhận lại, đặc biệt từ phía tôi, một lời nhắc nhở lớn về con người của tập thể này và những gì đã đưa chúng tôi đến vị trí hiện tại. Hãy nắm bắt hiện tại, làm tốt nhất có thể và chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Havertz cũng ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của thủ môn David Raya sau trận đấu, khi thủ thành người Tây Ban Nha liên tục cứu thua để giữ tỷ số trước khi tiền đạo người Đức ghi bàn quyết định. Ở cuối trận, Raya cản phá cú đánh đầu nguy hiểm của Geny Catamo, sau đó tiếp tục thực hiện pha cứu thua kép để từ chối Catamo và Luis Suarez.

“Với tôi, trong hai mùa giải qua, Raya là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy đã cứu chúng tôi rất nhiều lần”, Havertz nói. Arsenal sẽ thi đấu với Sporting ở trận tứ kết lượt về vào tuần sau tại sân Emirates.