Ngôi sao của Arsenal đối mặt án phạt nặng sau pha xô đẩy trọng tài

Tiền đạo Gabriel Martinelli của Arsenal đối mặt với nguy cơ phải nhận án phạt bổ sung từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau hành vi xô đẩy trọng tài Sam Barrott trong trận thua bất ngờ trước Southampton tại FA Cup vào rạng sáng 5/4.

Sự việc xảy ra ở phút 90+4 của trận đấu, khi Martinelli va chạm với trọng tài trong lúc cố gắng thực hiện một quả đá phạt nhanh. Cầu thủ người Brazil đã bị cảnh cáo bằng thẻ vàng sau hành động này.

Martinelli liên tục gây tranh cãi vì những hành vi phi thể thao (Ảnh: Getty).

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Martinelli, cho rằng anh đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ông Halsey phát biểu: "Trọng tài Sam Barrott đã cho Arsenal hưởng quả đá phạt, Martinelli lao vào và đẩy Sam ra khỏi đường bóng. Tôi xin lỗi, Martinelli đã thể hiện sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với trọng tài Sam trong tình huống đó".

Ông Halsey nhấn mạnh: "Mặc dù Sam chỉ rút thẻ vàng, nhưng với tôi đó là thẻ đỏ. Bạn không thể nào động tay động chân với trọng tài, chứ đừng nói đến việc đẩy ông ấy ra khỏi đường bóng. Điều đó gửi đi thông điệp gì đến các trọng tài công viên địa phương của chúng ta khi họ cũng ra sân ở khắp các sân cỏ vào cuối tuần? Sam đã nhẹ tay". Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi trọng tài Barrott đã không truất quyền thi đấu đối với Martinelli.

Ref Support UK, một tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ trọng tài, cũng đã bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): "FA không thể để anh ta thoát tội. Đây sẽ là một cơ hội bị bỏ lỡ nếu họ không có hành động chống lại Arsenal và Martinelli. Đã có quá nhiều vụ việc trọng tài bị xô đẩy trong bóng đá và bóng đá không thể để tình trạng này leo thang hơn nữa. Tôi rất muốn thấy trọng tài truất quyền thi đấu của anh ta".

Martinelli thi đấu ở trận gặp Southampton (Ảnh: Getty).

Đây là lần thứ hai trong mùa giải này Martinelli đối mặt với án phạt bổ sung, sau vụ va chạm với Conor Bradley của Liverpool. Trong trận đấu đó, Martinelli đã đẩy hậu vệ của Liverpool ra khỏi sân khi cầu thủ này đang nằm sân vì chấn thương, khiến Bradley phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Tuy nhiên, sau đó tiền đạo của Arsenal đã thoát án phạt bổ sung.

Vụ việc mới nhất của Martinelli đã khép lại một đêm tồi tệ cho Arsenal, khi giấc mơ giành cú ăn ba của họ tan thành mây khói. Sau thất bại trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh trước kỳ nghỉ quốc tế, chuyến làm khách đến sân của đội bóng thuộc Championship được kỳ vọng sẽ giúp "Pháo thủ" xoa dịu nỗi đau. Tuy nhiên, Arsenal đã phải nhận thất bại xứng đáng với bàn thắng muộn của Shea Charles.