Arsenal nguy cơ trắng tay danh hiệu, HLV Mikel Arteta nói điều bất ngờ

"Bạn phải thích nghi với hoàn cảnh, với những chấn thương. Bạn phải thích nghi với những tình huống khó khăn trong mùa giải. Giờ chúng tôi phải thể hiện bản lĩnh của mình", HLV Mikel Arteta bày tỏ sau khi chứng kiến đội nhà để thua đội bóng đang thi đấu ở Championship là Southampton ở tứ kết FA Cup vào rạng sáng nay (5/4, giờ Việt Nam).

Đoàn quân của Arteta bị dẫn trước bởi bàn thắng của Ross Stewart trong hiệp 1 tại SVĐ St Mary's, trước khi Viktor Gyokeres vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa trong hiệp 2.

Arsenal thi đấu dưới phong độ khi thiếu vắng hai ngôi sao người Anh Declan Rice và Bukayo Saka do chấn thương, trong khi hậu vệ người Brazil Gabriel Magalhaes phải rời sân vì chấn thương đầu gối. Họ đã phải trả giá ở phút 85 khi Shea Charles ghi bàn thắng quyết định cho Southampton từ rìa vòng cấm.

"Chúng tôi để thủng lưới bàn đầu tiên theo một cách rất bất thường đối với chúng tôi, bàn thứ hai cũng từ một pha bóng trực tiếp. Arsenal đã không xử lý tốt những đường chuyền dài. Chúng tôi cứ để bóng lọt qua hàng phòng ngự. Khó giải thích nhưng phải dành lời khen cho họ.

Arsenal hoàn toàn áp đảo trong và xung quanh khu vực cấm địa. Chúng tôi có hai cơ hội rất lớn và cần phải tận dụng chúng. Nhưng nếu mắc những sai lầm phòng ngự như hôm nay thì rất khó để vào bán kết", HLV Arteta thất vọng chỉ ra lý do thất bại trước Southampton.

Trận thua này khiến Arsenal bỏ lỡ hai cơ hội giành danh hiệu lớn mùa này, khi trước đó "Pháo thủ" đã để thua Man City trong trận chung kết Carabao Cup cách đây chưa đầy hai tuần.

Đội chủ sân Emirates hiện vẫn còn hai đấu trường lớn là Premier League và Champions League nhưng áp lực thực sự sẽ bắt đầu gia tăng khi họ bước vào những tuần cuối cùng của mùa giải.

"Trong mùa giải, bạn phải trải qua những giai đoạn khác nhau. Một số giai đoạn khó khăn vì nhiều lý do. Giờ đây chúng tôi vừa có hai kết quả rất đáng thất vọng và chúng tôi phải vực dậy tinh thần.

Mọi chuyện vẫn luôn như vậy kể từ đầu mùa giải, khi kỳ vọng dành cho đội bóng rất cao. Chắc chắn sẽ không ai đặt ra những yêu cầu và tiêu chuẩn cao hơn chúng tôi", HLV Arteta khẳng định.

Đáng chú ý, cựu cầu thủ Arsenal, Perry Groves cũng thẳng thắn bình luận sau thất bại của đội bóng cũ: "Nó có thể có tác động rất lớn, chúng ta sẽ không biết cho đến trận đấu với Sporting Lisbon. Giấc mơ giành cú ăn ba đã chấm dứt, giờ họ phải hướng đến cú ăn đôi. Chắc chắn là đau lắm… trông họ rời rạc lắm."