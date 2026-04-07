HLV Arteta nói điều bất ngờ trước đại chiến của Arsenal ở Champions League

"Thay vì hoảng loạn, hãy tìm hiểu lý do tại sao điều đó lại xảy ra và tìm cách giải quyết. Sẽ luôn có một dấu hỏi chấm và thế thôi. Bạn phải sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, phải cống hiến hết mình mỗi ngày", HLV Mikel Arteta phát biểu trước trận lượt đi vòng tứ kết Champions League giữa Arsenal và Sporting Lisbon diễn ra vào rạng sáng mai (2h ngày 8/4, giờ Việt Nam).

Mùa giải của Arsenal đang đứng trước nguy cơ tan vỡ sau hai thất bại liên tiếp ở chung kết Cúp Liên đoàn và tứ kết FA Cup. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta dù vậy vẫn rất sáng cửa ở hai đấu trường còn lại Champions League khi bước vào vòng tứ kết gặp Sporting Lisbon và Premier League với vị thế dẫn đầu bảng sau 31 vòng đấu.

Bài tập độc lạ của các cầu thủ Arsenal trước lượt đi vòng tứ kết Champions League trên sân nhà của Sporting Lisbon (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, trước trận đấu với đội bóng của Bồ Đào Nha ở Champions League, HLV Mikel Arteta gây chú ý khi yêu cầu các học trò duy trì bài tập giữ thăng bằng một quả bóng đặt giữa đầu của cả nhóm.

Chưa dừng lại ở đó, họ còn phải thực hiện bài tập kẹp bút giữa các đầu ngón tay để chuyền bóng qua lại, một hình thức rèn luyện khả năng tập trung và sự gắn kết giữa các cầu thủ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nổi tiếng với những phương pháp sáng tạo để động viên các cầu thủ. Ông từng sử dụng một bóng đèn trong buổi họp đội và cho người móc túi lấy trộm đồ đạc của các cầu thủ trong một cuộc họp để nâng cao sự cảnh giác.

Ông cũng từng gây xôn xao khi mang loa phóng thanh ra sân tập để phát bài hát truyền thống "You'll Never Walk Alone" của Liverpool nhằm giúp các cầu thủ làm quen với áp lực nghẹt thở tại Anfield, hay phương pháp cầm một chiếc bóng đèn đi quanh phòng thay đồ để truyền lửa về tinh thần thi đấu.

"Một buổi tập cần phải có nhiều yếu tố khác nhau. Và điều đó phải liên quan đến những thông điệp chúng ta gửi đi, cũng như những thỏa hiệp và cam kết mà chúng ta đã thực hiện với nhau", HLV Mikel Arteta giải thích về phương pháp huấn luyện độc lạ của mình.

Nhà cầm quân 44 tuổi thừa nhận trận đấu với Sporting Lisbon sẽ rất khó khăn nhưng các học trò của ông đã sẵn sàng để giành một kết quả tốt ngay trên sân nhà của đối thủ.

HLV Mikel Arteta khẳng định các cầu thủ Arsenal sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt ở đấu trường Champions League và Premier League (Ảnh: Getty).

"Hãy nhìn nhận một cách khách quan về mức độ khó khăn của những gì chúng tôi đã trải qua cho đến nay. Sau đó, hãy cảm nhận nỗi đau đó, cảm nhận cảm xúc đó và sử dụng nó để trở nên tốt hơn và tiến bộ hơn.

Arsenal đã rất rõ ràng về những gì đã xảy ra, lý do tại sao nó xảy ra, xem lại trận đấu hai lần chúng tôi không đáng phải thua trận đó, nhưng đây là bóng đá và chúng tôi phải trả giá cho những điều liên quan đến bản sắc của mình.

Đó là điều chúng tôi cần phải bảo vệ bằng mọi cách mạnh mẽ nhất có thể, bởi vì đó là lý do tại sao Arsenal có được vị thế như ngày hôm nay. Vì vậy, chúng tôi khao khát hơn bao giờ hết, rất hào hứng và vô cùng quyết tâm cho trận đấu ngày mai", HLV Arteta khẳng định.