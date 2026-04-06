Arsenal lao dốc, Man City bứt tốc: Ngôi vương Ngoại hạng Anh đổi chủ?

Từ vị thế dẫn đầu cuộc đua vô địch, Arsenal bất ngờ rơi vào trạng thái bất ổn sau hai thất bại liên tiếp tại các đấu trường cúp. Khi Ngoại hạng Anh trở lại vào cuối tuần tới, áp lực đè nặng lên vai Mikel Arteta không chỉ là điểm số, mà còn là bài toán về tâm lý và nhân sự.

Cục diện đảo chiều chóng vánh

Gần một tháng đã trôi qua kể từ trận đấu gần nhất của Arsenal tại Premier League, khi Max Dowman ghi bàn quyết định vào lưới Everton vào ngày 14/3. Thời điểm đó, "Pháo thủ" dường như đang nắm giữ mọi lợi thế trong cuộc đua vương quyền. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những kịch bản nghiệt ngã.

Dù cả Arsenal và Man City đều chưa thi đấu thêm trận nào tại giải quốc nội kể từ giữa tháng 3, cục diện đã xoay chuyển 180 độ. Từ tâm thế tự tin, sự lo âu đang bao trùm Emirates khi người hâm mộ lo sợ rằng đà tâm lý chiến thắng đã tuột khỏi tay thầy trò Arteta để chuyển sang phía nửa xanh thành Manchester.

Với Arsenal, hai trận đấu vừa qua là những trải nghiệm khó nuốt trôi: thất bại trước Man City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh và cú sốc bị loại bởi Southampton tại tứ kết FA Cup. Nếu màn trình diễn của Dowman trước Everton thắp lên hy vọng về một mùa giải lịch sử, thì việc gục ngã liên tiếp ở đấu trường cúp đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng đó.

Sự hả hê từ đối thủ càng làm nỗi đau thêm dài. Trên mạng xã hội X, tài khoản chính thức của Southampton đã không ngần ngại "xoáy" vào nỗi đau của CĐV Arsenal sau khi giấc mơ ăn bốn sụp đổ chỉ trong vòng vài ngày. Bài đăng này đã thu hút hơn 9 triệu lượt xem, phản ánh một thực tế phũ phàng: rất nhiều người đang chờ đợi ngày Arsenal sụp đổ.

Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này Arsenal để thua hai trận liên tiếp. Thời điểm không thể tồi tệ hơn khi Man City của Pep Guardiola đang tìm lại bản ngã hủy diệt. Trong khi Arsenal chao đảo, Man City vừa đè bẹp Liverpool 4-0 tại Etihad và khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Wembley.

Áp lực ngàn cân và bài toán lực lượng

Khoảng cách 9 điểm mà Arteta từng thiết lập giờ đây không còn mang lại cảm giác an toàn. Nếu Man City thắng trận đấu bù và đánh bại chính Arsenal tại Etihad, cách biệt sẽ chỉ còn là 3 điểm mong manh.

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tình hình lực lượng. Kỳ nghỉ quốc tế vốn được kỳ vọng là quãng nghỉ để Arsenal tái tạo năng lượng nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh. Danh sách "bệnh binh" của Arsenal đang kéo dài đáng báo động: Gabriel Magalhaes dính chấn thương sau trận gặp Southampton; Declan Rice và Bukayo Saka vắng mặt không rõ ngày trở lại; Jurrien Timber, Leandro Trossard và Eberechi Eze đều đang phải làm bạn với phòng y tế.

Mikel Arteta ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi yêu các học trò của mình. Những gì họ đã làm suốt 9 tháng qua, cách họ hy sinh thân mình để vượt qua mọi thử thách là rất đáng trân trọng. Thậm chí, một số người lẽ ra không nên có mặt trên sân ngày hôm nay vì tình trạng thể lực”.

Arsenal đang đứng trước hai ngả đường: Hoặc để hai thất bại này kéo sập cả mùa giải, hoặc biến chúng thành động lực để đứng dậy. Chuyến làm khách tới Bồ Đào Nha gặp Sporting CP tại Champions League vào rạng sáng thứ 4 tới và trận gặp Bournemouth vào thứ 7 sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho bản lĩnh của "Pháo thủ".

“Giờ là lúc chúng ta phải cho thấy mình được tạo nên từ những gì”, Arteta khẳng định. Lời tuyên bố đanh thép ấy cần được hiện thực hóa bằng hành động, trước khi mọi thứ tuột khỏi tầm tay.