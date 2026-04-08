Arsenal thắng nghẹt thở Sporting, rộng cửa vào bán kết Champions League

Arsenal đã phá vỡ lời nguyền trên đất Bồ Đào Nha khi giành chiến thắng đầu tiên trong một trận đấu loại trực tiếp tại châu Âu diễn ra tại quốc gia này, sau 6 lần thử sức không thành công. Bàn thắng muộn của Kai Havertz ở phút bù giờ đã giúp “Pháo thủ” đánh bại Sporting CP với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận tứ kết UEFA Champions League diễn ra tại sân Estadio Jose Alvalade vào rạng sáng 8/4.

Trận đấu khởi đầu với sự thận trọng từ cả hai đội. Sporting là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Maxi Araujo tung cú sút chân trái uy lực, buộc thủ thành David Raya phải bay người đẩy bóng dội xà ngang. Phải mất 10 phút, Arsenal mới có pha đáp trả, nhưng cựu tiền đạo Sporting, Viktor Gyokeres, đã bị kèm chặt và không thể dứt điểm. Noni Madueke được thi đấu từ đầu do Bukayo Saka bị chấn thương, sau đó cầu thủ người Anh cũng đưa bóng trúng xà ngang từ một quả phạt góc.

Đội chủ nhà Sporting đã thể hiện sự kỷ luật trong phòng ngự, thường xuyên chuyển sang hệ thống 5 hậu vệ mỗi khi Arsenal tấn công, qua đó hạn chế đáng kể các pha lên bóng của đại diện Bắc London. Dù vậy, Sporting cũng gặp khó khăn trong việc đưa “ngòi nổ” Luis Suarez vào cuộc, và đội chủ nhà chỉ có vỏn vẹn ba lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương trong hiệp một. Kết thúc 45 phút đầu tiên, không đội nào thực sự áp đảo, dù Arsenal có lẽ là bên thất vọng hơn khi không tận dụng được 9 quả tạt vào vòng cấm.

Bước sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra giằng co. Declan Rice nổi bật với vai trò đánh chặn, liên tục bẻ gãy các pha lên bóng của Sporting. Martin Odegaard có cú đá phạt treo bóng khiến thủ môn Rui Silva phải cảnh giác, trước khi Trincao buộc Raya phải vất vả cản phá với cú sút sệt.

Sau hơn một giờ thi đấu, Martin Zubimendi tưởng như đã mở tỷ số cho Arsenal bằng cú cứa lòng ngoài vòng cấm, nhưng bàn thắng nhanh chóng bị từ chối vì lỗi việt vị. Rice tiếp tục là điểm sáng khi giành lại quyền kiểm soát bóng tới 13 lần. Khi trận đấu chỉ còn 7 phút, Raya một lần nữa cứu thua cho Arsenal với pha bay người cản phá bằng một tay trước cú đánh đầu hiểm hóc của Geny Catamo.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ thứ nhất, Kai Havertz đã chọn đúng thời điểm để làm im lặng cả sân vận động bằng cú dứt điểm chìm, mang về chiến thắng kịch tính cho Arsenal. Kết quả này đồng nghĩa với việc Sporting vẫn chưa thể thắng Arsenal sau 8 lần đối đầu (hòa 4, thua 4). Tuy nhiên, cách họ kìm hãm đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu sẽ mang lại hy vọng tạo nên bất ngờ ở trận lượt về tại Emirates.