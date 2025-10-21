Phản ứng của CĐV Thái Lan khi FAT bất ngờ sa thải HLV Masatada Ishii

"Không biết Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang nghĩ gì? Tôi thấy ông Masatada Ishii dẫn dắt đội tuyển khá ổn. Trận đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia còn chưa đầy một tháng nữa. Vì sao lại sa thải ông ấy đột ngột như vậy?", tài khoản Vittavat Tanyaviboon của Thái Lan bày tỏ trên trang FA Thailand về quyết định khó hiểu của FAT.

Theo đó, ngày 21/10, FAT chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng đội tuyển quốc gia Masatada Ishii. FAT giải thích rằng việc chấm dứt hợp đồng là kết quả của “quá trình đánh giá chuyên môn của bộ phận kỹ thuật”, cũng như cho rằng “định hướng làm việc của HLV Ishii không còn phù hợp với kế hoạch phát triển dài hạn của bóng đá Thái Lan”.

Quyết định của FAT cũng khiến bản thân HLV Nhật Bản bị sốc, khi nhà cầm quân 58 tuổi vừa họp với FAT vào buổi sáng để thảo luận các vấn đề chuyên môn thì buổi chiều đã phải nhận "trát sa thải".

HLV Masatada Ishii (ngoài cùng bên phải) bị sa thải chỉ ít giờ sau cuộc họp chuyên môn với FAT trong ngày 21/10 (Ảnh: FA Thailand).

HLV Ishii được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ tháng 12/2023, thay thế HLV Mano Polking. Trong gần hai năm tại vị, ông dẫn dắt “Voi chiến” thi đấu tổng cộng 30 trận, giành 16 chiến thắng, 6 trận hòa và 8 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 53%. Dưới thời Masatada Ishii, Thái Lan ghi được 58 bàn và để thủng lưới 34 bàn.

Nhiều CĐV Thái Lan cảm thấy bất ngờ với quyết định sa thải chiến lược gia người Nhật Bản của FAT.

"Masatada Ishii làm cho đội tuyển quốc gia lớn mạnh hơn, phát triển kỹ năng chiến thuật cho nhiều cầu thủ hơn, đưa về nhiều cầu thủ có chất lượng. Có thể kể tên như Seksarn Ratri. Irfan Dorola, Jonathan Thanawat, Thitathorn, Krishta, Kakna, Tharongwut, Prometh, Krakat, Anant, Akphong, Ben Davis, James Barenford, Patrick Guttafson.

Ông ấy rất chịu khó đi xem các trận đấu ở Thai Leaguie để phát hiện nhân tài. Ông ấy có định hướng phát triển đội tuyển một cách bài bản, vậy mà cuối cùng lại bị sa thải. Mất niềm tin vào FAT quá. Tôi rất thất vọng với quyết định sa thải này", tài khoản Just The Wheel PiK Are bình luận.

"Ông ấy vừa giúp tuyển Thái Lan có 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027 trước Đài Loan. Vậy mà bị sa thải một cách đột ngột. Tại sao không cho ông ấy cơ hội cho đến khi hết hạn hợp đồng, hoặc ít nhất là kết thúc vòng loại Asian Cup 2027. Hành động của FAT có vẻ rất thiếu chuyên nghiệp", tài khoản Naiwinit Mai bày tỏ.

"Ông ấy giúp tuyển quốc gia giành chiến thắng 16 trong tổng 30 trận? FAT còn muốn thắng bao nhiêu trận nữa mới hài lòng? Là 20, 25 hay 30? Mọi thứ sẽ thế nào nếu tuyển Thái Lan để thua hai trận tiếp theo ở vòng loại Asian Cup 2027? Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm", tài khoản PTong CJpapa nhấn mạnh.

"Quyết định này thật điên rồ. Tìm đâu ra một HLV nước ngoài tận tâm như ông ấy. Tôi rất thất vọng với quyết định của FAT", tài khoản Tutor Khor chỉ trích quyết định của FAT.

"Tôi rất buồn và lấy làm tiếc. Thật sự tôi thích Masatada Ishii dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ông ấy giúp tôi quay lại xem bóng đá Thái Lan sau thời của Kiatisak. Tôi không ủng hộ việc sa thải Ishii của FAT một chút nào", tài khoản One Lumpinee FC chốt lại.