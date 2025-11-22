U17 Việt Nam đối đầu Singapore ở trận ra quân vòng loại U17 châu Á 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) vào hôm qua (21/11). Ngay sau buổi tập, HLV Cristiano Roland cũng đã chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ theo quy định của vòng loại U17 châu Á 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam tập luyện tích cực chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Theo đó, 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại vòng loại lần này gồm: thủ môn Hồ Lê Nguyên Chương, hậu vệ Nguyễn Lê Đức Anh, tiền vệ Hoàng Minh Lợi và tiền đạo Hồ Chi Dần.

Ban huấn luyện đã dành thời gian động viên, chia sẻ và căn dặn các cầu thủ trẻ nói trên vẫn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục nỗ lực tại CLB, qua đó mở ra cơ hội trở lại đội tuyển ở những đợt tập trung tiếp theo.

Trong ngày hôm nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng C gặp U17 Singapore trên sân vận động (SVĐ) PVF, trước khi gặp các đối thủ còn lại là Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Quần đảo Bắc Mariana và Macao (Trung Quốc).

HLV trưởng Cristiano Roland cho biết, đội tuyển đã có quá trình chuẩn bị tích cực, trong đó chuyến tập huấn tại Nhật Bản mang lại nhiều trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ trẻ. "Toàn đội đang có tinh thần tốt, tập trung tối đa cho trận mở màn và đặt mục tiêu góp mặt tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026", HLV Cristiano Roland cho biết.

Nhà cầm quân người Brazil cũng đánh giá cao lực lượng hiện tại, với nhiều cầu thủ từng tham dự giải U17 châu Á năm ngoái và đang rất khao khát trở lại đấu trường này. Tuy nhiên, ông cho rằng mật độ 5 trận trong 10 ngày sẽ là thách thức lớn, đòi hỏi công tác hồi phục và xoay tua lực lượng phải được triển khai hiệu quả để duy trì trạng thái tốt nhất cho toàn đội.

Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua, thầy trò HLV Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ trở thành đội tuyển thứ 6 của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết sân chơi châu lục vào năm tới, sau đội tuyển nữ quốc gia, U23 quốc gia, đội tuyển futsal nam, U20 nữ và U17 nữ quốc gia.

Danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự vòng loại U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).