Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển futsal Việt Nam thắng đậm Trung Quốc

"Chẳng phải ngạc nhiên gì cả. Tuyển futsal Việt Nam xếp hạng 26 thế giới, trong khi tuyển Trung Quốc xếp hạng 85 thế giới. Đẳng cấp quá chênh lệch", tài khoản Marco Setiawan đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển futsal Việt Nam đánh bại tuyển futsal Trung Quốc với tỷ số cách biệt 7-2 trên sân Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 diễn ra vào tối 22/9.

Tuyển futsal Việt Nam liên tiếp ăn mừng bàn thắng trước Trung Quốc trong hiệp 1 (Ảnh: AFC).

Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi khởi đầu nhanh và khiến tuyển futsal Trung Quốc vỡ trận ngay từ đầu với việc phải nhận 3 bàn thua chỉ trong 3 phút đầu tiên của trận đấu.

Sự tự tin dâng cao giúp tuyển futsal Việt Nam chiếm lĩnh thế trận hoàn toàn và kịp ghi thêm 2 bàn thắng trong thời gian còn lại của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, HLV Diego Giustozzi xoay tua đội hình khi tung ra nhiều cầu thủ dự bị, nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng để dẫn cách biệt đối thủ 7-0.

Việc dẫn sâu đối thủ khiến tuyển futsal Việt Nam chơi lơ là trong những phút còn lại và để cho đối thủ ghi liên tiếp 2 bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-7. Dù vậy đoàn quân của HLV Diego Giustozzi vẫn bảo toàn tỷ số này cho đến khi trọng tài thổi còi hết giờ, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng E với 2 trận toàn thắng.

Tuyển futsal Việt Nam dẫn ngôi đầu ở bảng E, hơn đội nhì bảng Lebanon 2 điểm (Ảnh: AFC).

Tuyển futsal Việt Nam hiện tại hơn đội nhì bảng Lebanon 2 điểm và ở lượt trận cuối vào ngày 24/9, thầy trò HLV Diego Giustozzi chỉ cần một kết quả hoà đủ để giành vé vào vòng chung kết futsal châu Á 2026.

"Gửi lời chúc mừng chiến thắng của Việt Nam từ Malaysia. Bóng đá Việt Nam quá mạnh ở môn futsal", tài khoản Khairul Amiruddin đến từ Malaysia ca ngợi chiến thắng của "Rồng vàng".

"Đấy là tuyển futsal Việt Nam còn chưa bung hết sức, nếu không Trung Quốc còn phải nhận thêm nhiều bàn thua nữa. Tấm vé vào vòng chung kết gần như chắc chắn thuộc về tuyển futsal Việt Nam khi Lebanon không phải là đội bóng quá mạnh", tài khoản Anusorn Phungsuk đến từ Myanmar nhận định.

"Chúc mừng futsal Việt Nam. Kể cả có thua Lebanon nhưng với tỷ số không quá đậm thì vé vào vòng chung kết futsal châu Á 2026 vẫn thuộc về Việt Nam khi có tới 7 suất cho đội nhì bảng. Nhưng tôi tin chắc futsal Việt Nam sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước Lebanon", tài khoản Guntukew Uke của Singapore bày tỏ.

"Bóng đá trong nhà của Trung Quốc không mạnh. Họ chơi quá bế tắc trước tuyển Việt Nam", tài khoản Waar Axe đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Tuyển futsal Việt Nam đã 2 lần giành vé dự World Cup nên tấm vé vào vòng chung kết futsal châu Á 2026 dễ như trở bàn tay. Thật tình cờ khi tuyển futsal Việt Nam từng gieo sầu với tuyển futsal Lebanon để giành vé dự World Cup 2021, và lần này lại chạm trán ở lượt cuối để tránh vé dự giải futsal châu Á 2026. Rất có thể tuyển futsal Việt Nam là khắc tinh với Lebanon", tài khoản Nguyễn Duy Hiếu đến từ Việt Nam chốt lại.