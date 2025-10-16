Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi Indonesia sa thải HLV Patrick Kluivert

"HLV Patrick Kluivert được thuê để giúp Indonesia giành vé dự World Cup. Ông ta thất bại thì bị sa thải là điều tất nhiên rồi", tài khoản Ben Azri đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi PSSI xác nhận chia tay HLV Patrick Kluivert ngày 16/10 sau khi thất bại trong mục tiêu giúp Indonesia giành vé dự World Cup 2026.

“Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức ngừng hợp tác với toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Indonesia.

HLV Kluivert và các cộng sự sẽ không còn làm việc ở các đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và đội tuyển U20 Indonesia. Việc PSSI chấm dứt hợp đồng có thời hạn hai năm với Ban huấn luyện các đội tuyển phù hợp với định hướng phát triển của bóng đá Indonesia”, PSSI phát đi thông báo.

HLV Patrick Kluivert bị sa thải chỉ sau 10 tháng ngồi "ghế nóng" ở đội tuyển Indonesia (Ảnh: Getty).

HLV Patrick Kluivert chỉ mới nhận nhiệm vụ ở đội tuyển Indonesia từ tháng 1 năm nay, thay thế cho vị trí của HLV Shin Tae Yong (người Hàn Quốc). Tuy nhiên thành tích của chiến lược gia người Hà Lan rất đáng thất vọng khi chỉ giành được 3 chiến thắng trong tổng số 8 trận đấu. Trong số đó, họ có một trận hòa và 4 trận kết thúc bằng thất bại.

Tỷ lệ chiến thắng của HLV Kluivert trên cương vị HLV trưởng tuyển Indonesia chỉ đạt vỏn vẹn 37,5% khiến PSSI quyết định chấm dứt hợp tác ngay sau khi đội bóng này không thể giành vé tham dự World Cup 2026.

"Ngay từ đầu tôi đã cho rằng PSSI "thay ngựa giữa dòng", chọn Kluivert thay cho Shin Tae Yong là một sai lầm lớn. Kluivert có thể đá bóng giỏi, nhưng chưa bao giờ là một HLV giỏi. Kết cục là Indonesia đã phải trả giá cho quyết định sai lầm của mình", tài khoản Saiful Hassim đến từ Indonesia khẳng định.

"Quyết định sa thải Kluivert của PSSI là rất đúng đắn. Kluivert chỉ là kẻ vô dụng", tài khoản Christopher Takeshi Chiam đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Chúc may mắn cho Indonesia vì đã rất thực tế! Họ nghĩ quá dễ dàng để thành công khi bổ nhiệm HLV người Hà Lan vào "ghế nóng". Tiếp tục mơ về ngày dự World Cup nhé Indonesia, đừng nản chí", tài khoản Eric Cheng cũng đến từ Singapore nói thêm.

"Dù quyết định là gì, tôi hy vọng nó là tốt nhất cho bóng đá Indonesia", tài khoản Soukanda Xayyathi đến từ Lào bình luận.

"10 tháng ngồi ghế nóng, nhận hơn 60 tỷ đồng nhưng chỉ giành được có 3 trận thắng. Tính ra mỗi trận thắng giúp Kluivert kiếm hơn 20 tỷ đồng, không có món gì hời hơn được nữa", tài khoản Minh Hiếu đến từ Việt Nam nhấn mạnh.

"Quá lãng phí, số tiền thuê HLV Patrick Kluivert cũng như chiêu mộ các cầu thủ nhập tịch để dùng cho việc phát triển bóng đá trẻ, các cơ sở đào tạo bóng đá của Indonesia xem ra còn có ích hơn.

Bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup và lọt vào đến vòng loại thứ 4 World Cup mà không thu được thành quả gì thì cũng như nhau, chỉ tốn kém hơn mà thôi", tài khoản Ekkavish Laolekplee đến từ Indonesia chốt lại.