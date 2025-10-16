Thành tích tồi tệ của HLV Kluivert trước khi bị Indonesia sa thải

Chiều 16/10, trang web của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đưa ra tuyên bố chính thức: "đồng ý chấm dứt hợp tác sớm 2 năm với HLV Patrick Kluivert". Với quyết định này, toàn bộ ban huấn luyện của Kluivert sẽ không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia ở bất kỳ cấp độ nào, bao gồm đội tuyển quốc gia, U23 và U20.

Kluivert bị PSSI sa thải sớm 2 năm sau thất bại tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Quyết định sa thải Kluivert được PSSI đưa ra chỉ ba ngày sau khi Indonesia thua 0-1 Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của "Garuda" trong kỳ FIFA Days tháng 10, sau thất bại 2-3 trước Saudi Arabia hôm 9/10.

Hai thất bại then chốt này đã đẩy tuyển Indonesia xuống vị trí cuối bảng B và chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành quyền tham dự ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào năm sau.

Kể từ khi chính thức đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia vào tháng 1, HLV Patrick Kluivert đã đạt thành tích đáng thất vọng khi chỉ giành được ba chiến thắng trong tổng số 8 trận đấu. Trong số đó, họ có một trận hòa và 4 trận kết thúc bằng thất bại.

Tỷ lệ chiến thắng của HLV Kluivert trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia chỉ đạt vỏn vẹn 37,5% khiến PSSI quyết định chấm dứt hợp tác ngay sau khi đội bóng này không thể giành vé tham dự World Cup 2026.

Dưới thời HLV Kluivert, đội tuyển quốc gia Indonesia đã ghi tổng cộng 11 bàn thắng nhưng lại để thủng lưới tới 15 bàn chỉ sau 8 trận đấu. Đáng chú ý, hơn 50% số bàn thắng của Indonesia đến từ một chiến thắng duy nhất với tỷ số 6-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ trận giao hữu.

Cùng với HLV trưởng Patrick Kluivert, các cộng sự người Hà Lan của ông là Gerald Vanenburg (HLV đội U23) và Frank van Kempen (HLV đội U20) cũng chính thức rời nhiệm sở. PSSI cho biết đây là một phần trong quá trình đánh giá toàn diện chương trình huấn luyện và phát triển bóng đá quốc gia.