HLV Kluivert tuyên bố đanh thép khi tuyển Indonesia quyết đấu Iraq

"Chúng tôi phải tôn trọng đẳng cấp của đội tuyển Iraq. Như tôi đã nói trước đây, họ đã có kết quả tốt trước chúng ta, nhưng tình hình bây giờ đã khác trước", HLV Patrick Kluivert phát biểu trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 diễn ra trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia) vào rạng sáng mai (2h30 ngày 12/10).

HLV Patrick Kluivert tin tưởng tuyển Indonesia sẽ gây bất ngờ khi đụng độ tuyển Iraq vào ngày 12/10 (Ảnh: CNN Indonesia).

Đây là trận đấu được dự báo khó khăn rất nhiều với tuyển Indonesia, khi đội bóng xứ vạn đảo đã gánh chịu tới 3 trận thua khi đụng độ Iraq gần đây. Theo đó, tuyển Indonesia đã để thua 1-5 trên sân khách và trận thua 0-2 trên sân nhà ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, cũng như trận thua 1-3 ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Dù vậy, HLV Patrick Kluivert cho rằng việc để thua Saudi Arabia cách đây ít ngày đã khiến tuyển Indonesia không còn lựa chọn nào khác là phải đánh bại tuyển Iraq để tiếp tục giấc mơ tham dự World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ vào năm sau.

"Chúng tôi phải thắng. Đó là điều duy nhất chúng tôi phải làm. Điều này rất khó khăn, nhưng chúng tôi là những người dũng cảm", chiến lược gia người Hà Lan tuyên bố.

Cũng theo HLV Patrick Kluivert, nội bộ đội tuyển Indonesia hiện rất đoàn kết. Mọi thành viên đều hỗ trợ lẫn nhau. Sức mạnh này được coi là một vũ khí lợi hại.

"Chúng tôi có một đội bóng thực sự hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đều rất đoàn kết. Và đó là điều chúng tôi cần thể hiện vào ngày mai. Như tôi đã nói trước đó, chúng tôi đã chơi tốt, giống như trận đấu với Saudi Arabia, và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó.

Chúng tôi biết rằng người hâm mộ luôn ủng hộ chúng tôi và chúng tôi cũng phải ở đó vì họ, bởi vì chúng tôi đại diện cho đất nước này, giống như mọi người khác", nhà cầm quân 49 tuổi chốt lại.