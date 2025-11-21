Lộ diện tân HLV trưởng đội tuyển Indonesia

Theo tờ Bola, HLV Kapadze gần như là thuyền trưởng mới của tuyển quốc gia Indonesia. Vị HLV này đã có mặt ở Jakarta và sắp ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

HLV Kapadze từng thành công khi dẫn dắt đội tuyển Uzbekistan (Ảnh: UFA).

Dù chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào nhưng cựu HLV tuyển Uzbekistan đang trở thành tâm điểm của quá trình tìm kiếm thuyền trưởng mới cho Garudu (biệt danh của đội tuyển Indonesia), kế nhiệm HLV Patrick Kluivert.

Chia sẻ ngắn gọn với truyền thông, ông xác nhận đã nhận được liên hệ từ PSSI nhưng từ chối tiết lộ danh tính người trực tiếp làm việc với mình. “Tôi theo dõi sự phát triển của bóng đá Indonesia. Họ từng đến rất gần tấm vé World Cup 2026 và vẫn có một đội hình trẻ đầy tiềm năng”, HLV Kapadze nói.

PSSI hiện chưa công bố danh sách rút gọn, nhưng Chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia, ông Sumardji, cho biết có 5 ứng viên đang được xem xét. Việc HLV Kapadze bất ngờ có mặt tại Jakarta khiến dư luận Indonesia tin rằng cuộc đua vào ghế nóng của Garuda sắp ngã ngũ.

HLV Kapadze đã giúp đội tuyển Uzbekistan lần đầu giành quyền dự World Cup 2026 với thành tích bất bại (5 thắng, 3 hòa), vô địch cúp Trung Á 2025 và dẫn dắt đội U23 Uzbekistan tham dự Olympic 2024.

Truyền thông Indonesia đánh giá HLV Kapadze có nhiều điểm tương đồng với cựu HLV Shin Tae Yong, người từng tạo dựng nền tảng phát triển bóng đá Indonesia trong giai đoạn 2019-2024. Cả hai đều ưa thích việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ và sử dụng các hệ thống chiến thuật ba trung vệ.

HLV Kapadze được biết đến với phong cách chiến thuật hiện đại (Ảnh: Getty).

Dưới thời HLV Shin, Indonesia gắn liền với các sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2, vốn yêu cầu wing-back (cầu thủ chạy biên) hoạt động cường độ cao. Tuy nhiên, kể từ khi Patrick Kluivert lên nắm quyền, đội tuyển chuyển sang 4-3-3 và dần rời xa bản sắc cũ. Nếu HLV Kapadze ngồi vào ghế nóng, Indonesia nhiều khả năng sẽ quay lại mô hình ba trung vệ từng quen thuộc.

Dẫu vậy, giữa hai HLV vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi HLV Shin đề cao sự kín kẽ và tổ chức phòng ngự thì HLV Kapadze được biết đến với phong cách tấn công chủ động, chuyển trạng thái nhanh và tổ chức pressing (gây sức ép) mạnh mẽ.

Trong 256 ngày dẫn dắt đội tuyển Uzbekistan, HLV Kapadze không thua trận nào. Đội bóng đã ghi 13 bàn và chỉ lọt lưới 5 lần. Lối chơi mà HLV Kapadze xây dựng được đánh giá biến hóa và khó bắt bài hơn so với thời HLV Shin Tae Yong, nhờ các mảng miếng tấn công đa dạng và khả năng giữ cân bằng khi chuyển sang phòng ngự.