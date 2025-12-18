Paris Saint Germain hoàn tất cú ăn 6 trong năm 2025

Trận chung kết Cúp Liên lục địa 2025 trên sân Ahmad bin Ali (Doha, Qatar) đã kết thúc với kịch bản đầy kịch tính. PSG là đội vươn lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Khvicha Kvaratskhelia.

Tân binh đắt giá của đội bóng thành Paris đã có pha dứt điểm tinh tế để khai thông thế bế tắc, cụ thể hóa ưu thế áp đảo trong nửa đầu trận đấu.

Khvicha Kvaratskhelia đưa PSG vương lên dẫn trước (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên nóng hơn khi Flamengo đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Bước ngoặt đến ở phút 62 khi Jorginho thực hiện cú sút phạt đền đầy bản lĩnh, quân bình tỷ số 1-1.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức tỷ số vẫn là 1-1, bất chấp những nỗ lực hãm thành của cả hai đội trong hai hiệp phụ, bảng tỷ số vẫn không thay đổi. Buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu cân não.

Thủ thành Safonov đã khiến các chân sút bên phía Flamengo hoàn toàn nản lòng khi cản phá thành công tới 4 lượt sút. Màn trình diễn rực sáng của thủ môn người Nga đã trực tiếp giúp PSG giành chiến thắng chung cuộc 2-1 ở loạt luân lưu, bất chấp những khó khăn mà hàng công gặp phải.

Các cầu thủ PSG ăn mừng danh hiệu cúp Liên lục địa (Ảnh: PSG).

Thành tích này cũng giúp Matvei Safonov chính thức đi vào lịch sử đội bóng thành Paris khi trở thành thủ môn PSG đầu tiên trong thế kỷ 21 cản phá được 4 quả phạt đền trong một loạt sút luân lưu.

Với chiến thắng này đã giúp PSG hoàn tất bộ sưu tập 6 danh hiệu lớn trong năm 2025, bao gồm: Siêu cúp Pháp, Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Champions League, Siêu cúp châu Âu và danh hiệu mới nhất tại Doha.

Thành tích trên giúp PSG trở thành câu lạc bộ thứ hai trong lịch sử các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đạt được "cú ăn 6" thần thánh, san bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Barcelona từng thiết lập vào năm 2009.

Sau chiến tích lịch sử tại Doha, HLV Luis Enrique đã dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho các học trò. Ông khẳng định chức vô địch Cúp Liên lục địa chính là lời khẳng định đanh thép cho tinh thần chiến đấu quật cường và sự ổn định đáng kinh ngạc của PSG trong suốt năm 2025 rực rỡ.