“Ông lão” 70 tuổi lập kỷ lục kinh ngạc khi đá giải chuyên nghiệp

Đêm qua, doanh nhân Alexander Medvedev đã lập kỷ lục thế giới khi ra sân cho CLB Amkal Moscow trong trận đấu với Belgorod FC ở vòng 3 cúp quốc gia Nga. Ông đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở giải đấu chuyên nghiệp trên thế giới khi 70 tuổi và 28 ngày.

Ông Alexander Medvedev trở thành cầu thủ lớn tuổi ra sân ở giải chuyên nghiệp khi hơn 70 tuổi (Ảnh: Getty).

Ông Alexander Medvedev đã vượt xa tiền đạo hiện 57 tuổi, Kazuyoshi Miura. Tiền đạo kỳ cựu người Nhật Bản vẫn đang theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp và miệt mài ra sân ở tuổi 57 nhưng những nỗ lực không thể giúp ông giành kỷ lục này.

Alexander Medvedev là cựu Chủ tịch của CLB Zenit và đã nghỉ hưu từ lâu. Trong trận đấu với Belgorod FC vào đêm qua, vị doanh nhân này chỉ thi đấu 23 phút cho Amkal Moscow và không có đóng góp gì đáng kể.

Điều đáng nói, CLB Amkal Moscow rất tích cực để tạo nên kỷ lục khó phá vỡ nhằm tạo tiếng vang. Trước đó, trong trận đấu ở vòng 2 cúp quốc gia Nga, CLB này cũng tung ra sân cựu vận động viên bóng rổ Pavel Podkolzin, và giúp anh trở thành cầu thủ cao nhất thi đấu chuyên nghiệp với 2,26m.

Amkal Moscow chỉ là CLB nghiệp dư của Nga và không xuất hiện trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp ở xứ Bạch Dương. Tuy nhiên, họ lại được thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp là quốc gia Nga. Do đó, CLB này đang tận dụng cơ hội này để tạo nên kỷ lục.

Ông Alexander Medvedev từng là Chủ tịch CLB Zenit trong quá khứ (Ảnh: Getty).

Điều đáng nói, Amkal Moscow đã giành chiến thắng 2-1 trước Belgorod FC trong trận đấu đêm qua và tiến vào vòng 4 cúp quốc gia Nga. Người hâm mộ không hiểu Amkal Moscow sẽ tiếp tục tạo nên kỷ lục mới nào.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Nga, trong ba vòng đấu của Cúp quốc gia, các đội tham gia chỉ là CLB địa phương và họ có thể thuê những cầu thủ tự do hay thậm chí là nghiệp dư thi đấu ngắn hạn mà không vi phạm điều luật nào. Tuy nhiên, kể từ vòng 4, họ sẽ phải đối đầu với các CLB ở hạng đấu cao. Do đó, khả năng tạo bất ngờ của Amkal Moscow kể từ vòng sau rất thấp.