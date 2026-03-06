Nữ VĐV marathon người Mỹ đòi sửa luật sau khi mất chức vô địch

Tại giải vô địch half marathon tổ chức tại Atlanta (Mỹ) ngày 1/3, nữ vận động viên McClain dẫn đầu và chỉ còn chưa đầy 1,6km là giành chức vô địch, cùng phần thưởng 20.000 USD và suất dự giải vô địch chạy đường trường thế giới 2026.

Jess McClain mất chức vô địch ở giải half marathon Mỹ 2026 ngày 1/3 (Ảnh: Jesstonn).

Tuy nhiên, xe dẫn đầu đã rẽ sai hướng ở mốc 19,5km, khiến McClain cùng hai VĐV khác là Emma Grace Hurley và Ednah Kurgat chạy chệch khỏi lộ trình. Nữ VĐV người Mỹ phải chạy thêm khoảng 900m và tụt xuống thứ 9 chung cuộc với 1 tiếng 11 phút 27 giây.

Ba vận động viên sau đó gửi đơn khiếu nại kết quả, nhưng Ban tổ chức bác bỏ và cho biết điều lệ hiện hành không cho phép thay đổi thứ tự về đích. Molly Born được công nhận chiến thắng với 1 tiếng 9 phút 43 giây.

Trên mạng xã hội, McClain bày tỏ thất vọng và kêu gọi Ban tổ chức điều chỉnh luật nhằm bảo vệ VĐV trong những tình huống tương tự: "VĐV là người phải trả giá, hết lần này đến lần khác. Các VĐV cần có cơ chế khắc phục khi bị dẫn nhầm đường để đảm bảo công bằng".