Jacob Kiplimo được bảo vệ kỷ lục ở Barcelona Half Marathon

Ban tổ chức Barcelona Half Marathon khẳng định kỷ lục thế giới 56 phút 42 giây do Kiplimo thiết lập tại giải năm 2025 được thực hiện hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành của giải đấu.

Jacob Kiplimo lập kỷ lục ở Barcelona Half Marathon (Ảnh: Getty).

Trước đó, Liên đoàn điền kinh Thế giới (WA) không phê chuẩn thành tích này mà không đưa ra giải thích chi tiết. WA chỉ nêu lý do "điều kiện thi đấu của VĐV không đáp ứng các quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới", nhưng không làm rõ cụ thể những điều kiện đó là gì.

WA nhắc đến nghi vấn Kiplimo nhận được sự hỗ trợ từ xe dẫn đầu và các chỉ dẫn trong quá trình thi đấu. Ban tổ chức Barcelona Half Marathon bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định không có bất kỳ sự hỗ trợ trái quy định nào và tuyên bố sẽ bảo vệ tính hợp lệ của kỷ lục.

Ban tổ chức giải ở Tây Ban Nha đã phát đi thông cáo chính thức, yêu cầu cơ quan quản lý điền kinh thế giới cung cấp đầy đủ hồ sơ và bằng chứng liên quan.

"Khi nhận được toàn bộ tài liệu liên quan, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và, nếu cần thiết, tiến hành các bước phù hợp để chứng minh tính hợp lệ của thành tích. Chúng tôi tiếp tục bảo vệ kỷ lục của Kiplimo, bởi nó được thiết lập trong điều kiện hoàn toàn tuân thủ quy định", Ban tổ chức Barcelona Half Marathon đưa ra thông báo chính thức.