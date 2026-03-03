Chạy theo xe dẫn đường, VĐV điền kinh mất chức vô địch

Giải vô địch Half Marathon 2026 do USA Track & Field (USATF) tổ chức tại Atlanta (Mỹ) rạng sáng 1/3 đã để lại một vết gợn lớn trong lịch sử điền kinh xứ sở cờ hoa.

Jess McClain mất chức vô địch half marathon Mỹ cùng khoản thưởng 20.000 USD (Ảnh: Getty).

Khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định và chỉ còn cách vạch đích khoảng 3,2 km, vận động viên (VĐV) người Mỹ Jess McClain đang thể hiện sức mạnh vượt trội, cô duy trì khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi và dường như đã chạm một tay vào chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi chiếc xe đạp dẫn đoàn bất ngờ rẽ sai lộ trình chính thức. Theo quán tính và sự tin tưởng tuyệt đối vào phương tiện dẫn đường, McClain cùng hai vận động viên Ednah Kurgat và Emma Grace Hurley đã chạy theo. Khi nhận ra sai sót và quay trở lại đúng đường đua, McClain đã bị các đối thủ xếp sau vượt mặt từ lâu.

Từ vị thế dẫn đầu, ngôi sao 34 tuổi chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 với thời gian 1 tiếng 11 phút 27 giây. Trong khi đó, Molly Born, người vốn kém nhóm đầu hơn 1 phút trước sự cố giành chức vô địch với thành tích 1 tiếng 9 phút 43 giây.

Thất bại ngoài ý muốn này là một cú sốc lớn đối với McClain. Không chỉ lỡ hẹn với tấm HCV quốc gia danh giá, cô còn mất trắng khoản tiền thưởng 20.000 USD (khoảng hơn 500 triệu đồng).

Nghiêm trọng hơn, vị trí thứ 9 khiến cô đánh mất suất chính thức tham dự giải vô địch chạy đường trường thế giới 2026 diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 5 tới.

Cựu vận động viên đường dài Tim Hutchings, người bình luận trực tiếp chặng đua nhận định trên sóng truyền hình: "Trong trạng thái thi đấu căng thẳng và kiệt sức, vận động viên thường tập trung tối đa và có xu hướng tin tưởng tuyệt đối vào xe dẫn đoàn. Thật khó để yêu cầu họ dừng lại kiểm tra bản đồ ở tốc độ đó”.

Ngay sau cuộc đua, hàng loạt đơn khiếu nại đã được gửi lên Hiệp hội Điền kinh Mỹ (USATF). Trong thông báo chính thức, Hội đồng kháng nghị của USATF thừa nhận cung đường thi đấu tại vị trí xảy ra nhầm lẫn đã không được đánh dấu đầy đủ theo đúng luật.

Molly Born về nhất tại giải half marathon Mỹ 2026. (Ảnh: NYP).

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn quyết định bác bỏ yêu cầu thay đổi kết quả. USATF lập luận rằng theo quy định, VĐV có trách nhiệm phải nắm rõ lộ trình thi đấu và việc đi sai đường là lỗi của cá nhân. Kết quả Molly Born giành chức vô địch vẫn được giữ nguyên, bất chấp sự phản đối dữ dội từ dư luận.

Ngoài ra, USATF cho biết sẽ rà soát kỹ lưỡng quy trình tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự giải thế giới vào tháng 5 tới nhằm đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên bị ảnh hưởng bởi sự cố dẫn đoàn.