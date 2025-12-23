Những quyết định quan trọng liên quan đến giải đấu Masters Tournament

Theo đó, Masters Tournament 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9/4 đến 12/4/2026, trên sân Augusta National Golf Club tại Augusta, bang Georgia (Mỹ).

Tay golf số một thế giới Scottie Scheffler có suất tham dự The Masters Tournament 2026 (Ảnh: Getty).

Danh sách các golfer có suất tham dự giải đấu này cũng đã xuất hiện. Họ được phân nhóm dựa vào những ngôi vô địch quan trọng mà họ giành được trong những năm gần đây, gồm các giải major (tương đương với hệ thống các giải Grand Slam trong môn quần vợt).

Nhóm các golfer từng vô địch Masters Tournament có Rory McIlroy (Bắc Ireland), Scottie Scheffler (Mỹ), Jon Rahm (Tây Ban Nha), Hideki Matsuyama (Nhật Bản)…

Nhóm các golfer từng vô địch PGA Championship trong 5 năm gần nhất có Xander Schauffele (Mỹ), Brooks Koepka (Mỹ) và Justin Thomas (Mỹ).

Nhóm các golfer từng vô địch U.S Open trong 5 năm qua có J.J, Spaun (Mỹ), Bryson DeChambeau (Mỹ), Wyndham Clark (Mỹ), Matt Fitzpatrick (Anh).

Còn nhóm các tay golf từng vô địch The Open Champions trong 5 năm gần nhất có Brian Harman (Mỹ), Cameron Smith (Australia) và Collin Morikawa (Mỹ).