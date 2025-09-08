Nhờ dàn sao nhập tịch, Malaysia thắng như chẻ tre

Đội tuyển Malaysia đang “lớn nhanh như thổi” nhờ dàn sao nhập tịch hùng hậu tới từ Nam Mỹ và châu Âu. Họ bắt đầu thể hiện sức mạnh kể từ chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Cầu thủ nhập tịch Figueiredo ghi bàn duy nhất giúp Malaysia đánh bại Palestine (Ảnh: FAM).

Cách đây vài ngày, “Bầy hổ” vừa đánh bại Singapore với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu. Tới trận đấu vào tối nay tại Sultan Ibrahim, Malaysia tiếp tục gây ấn tượng khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Palestine.

Cần nhấn mạnh Palestine xếp thứ 98 thế giới, tức cao hơn 27 bậc so với Malaysia. Đối thủ này vừa thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Chiến thắng trước Palestine là lần thứ ba liên tiếp Malaysia “nở nụ cười” kể từ khi trình làng dàn sao nhập tịch chất lượng. Họ đang ngày một khẳng định vị thế.

Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà Malaysia thi đấu đầy hứng khởi. Ngay ở phút thứ 3, “Bầy hổ” đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của tiền đạo nhập tịch Figueiredo.

Sau bàn thua sớm, Palestine nhanh chóng sốc dậy tinh thần. Tuy nhiên, họ gặp đối thủ Malaysia khá “cứng”. Đội chủ nhà Malaysia vẫn tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đáng tiếc, những cú dứt điểm cận thành của Figueiredo và Gabriel đều bị thủ môn Palestine cản phá.

Malaysia thăng tiến vượt bậc nhờ dàn sao nhập tịch (Ảnh: FAM).

Arif Aiman, cầu thủ bản địa hiếm hoi trong đội hình mạnh mẽ, vẫn tạo ra điểm sáng. Anh liên tục làm khổ hàng thủ của Palestine trong thời gian đầu hiệp 2. Trong khi đó, Palestine cũng đẩy mạnh tấn công.

Ở hiệp đấu này, hai đội chủ yếu giằng co ở khu vực giữa sân. Hàng thủ Malaysia thi đấu khá tập trung và không mắc sai lầm nào. Chung cuộc, họ đã giành chiến thắng 1-0 trước Palestine.

Sự thăng tiến mạnh mẽ của Malaysia có thể mang tới nỗi lo cho đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 3 năm sau.