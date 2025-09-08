Madam Pang nói điều bất ngờ khi tuyển Thái Lan mất chức vô địch ở sân nhà

Tối qua (7/9), đội tuyển Thái Lan đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Iraq trong trận chung kết King’s Cup tại sân Kanchanaburi (Thái Lan). Với kết quả này, “Voi chiến” đã mất chức vô địch ngay trên sân nhà.

Madam Pang không trách móc mà động viên toàn đội Thái Lan sau thất bại (Ảnh: Siam Sport).

King’s Cup là giải giao hữu thường niên của Thái Lan ra đời vào năm 1967. Đây là giải đấu mà tuyển Thái Lan luôn rất coi trọng. Do đó, người hâm mộ và báo giới Thái Lan đã không ngần ngại chỉ trích đội nhà.

Tuy nhiên, Madam Pang đã có phản ứng bất ngờ. Thay vì chỉ trích, người đứng đầu bóng đá Thái Lan đã động viên tinh thần toàn đội. Nữ tỷ phú người Thái Lan cho biết: “Bầu trời sau cơn mưa luôn rất đẹp. Cuộc sống rất khó khăn nhưng chúng ta đều không chọn cách lùi bước.

Do đó, tôi chỉ muốn nhắn nhủ các bạn thật kiên trì. Đừng ngại những ngày mưa gió bão bùng và hãy “nở hoa” theo cách đầy tự hào”.

Trước đó, Madam Pang cũng đăng tải đoạn video các cầu thủ Thái Lan lên nhận giải á quân, kèm theo dòng chú thích: “Vỗ tay chúc mừng các em”.

Trong trận đấu, nữ tỷ phú Thái Lan cũng vô cùng sốt ruột khi chứng kiến đội nhà bị Iraq dẫn trước. Bà chia sẻ trên trang cá nhân: “Giây phút này, tôi không thể ngồi yên được”.

Thái Lan không thể bảo vệ chức vô địch King's Cup trên sân nhà (Ảnh: FAT).

Tiền vệ Chanathip cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ: “Tôi xin lỗi người hâm mộ vì chúng tôi không thể bảo vệ ngôi vô địch. Mong tất cả hãy tiếp tục động viên, vì tinh thần cổ vũ rất quan trọng. Tôi xin thay mặt cho những thành viên đội tuyển Thái Lan gửi lời xin lỗi tới mọi người. Dù có sai sót nhỏ nhưng toàn đội đã chứng kiến hết mình”.

HLV Masatada Ishii chia sẻ: “Chúng tôi đã không thể giành chức vô địch King’s Cup. Tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã tới sân cổ vũ cho toàn đội. Hiệp 1, chúng tôi thi đấu phòng ngự. Sang hiệp 2, toàn đội đã chơi tốt hơn nhờ những điều chỉnh. Tôi nghĩ đội bóng thi đấu hiệp 2 tốt hơn hiệp 1”.