Ẩu đả với Iraq, đội tuyển Thái Lan thua đau, mất cúp vô địch trên sân nhà

Trận chung kết King’s Cup giữa Thái Lan và Iraq diễn ra trên sân Kanchanaburi (Thái Lan) vào tối 7/9. Dù đây chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu nhưng nó diễn ra căng thẳng trên mức cần thiết.

Hai đội Thái Lan và Iraq ẩu đả trên sân (Ảnh chụp màn hình).

Phút 55, Teerasak bên phía Thái Lan châm ngòi khi có hành động chơi xấu với các cầu thủ Iraq. Tới phút 76, tới lượt đội khách có hành động xấu xí. Cầu thủ Putros chịu thẻ vàng thứ hai sau pha kéo người lộ liễu với Supachok.

Đây là thời điểm “Voi chiến” đang bị dẫn trước 1 bàn. Supachok đang chuẩn bị xâm nhập vòng cấm và đứng trước cơ hội gỡ hòa nhưng bị đối thủ chơi xấu.

Căng thẳng lên tới đỉnh điểm ở phút 90+4. Chanathip lừa bóng qua Ali. Cầu thủ của Iraq đã cố tình sút vào chân khiến “Messi Thái” nằm sân đau đớn. Sau đó, Chanathip phải rời sân bằng cáng. Cầu thủ Ali đã nhận thẻ đỏ trực tiếp với pha phạm lỗi triệt hạ của mình.

Vụ hỗn chiến khiến hình ảnh bóng đá Thái Lan bị ảnh hưởng (Ảnh: Thairath).

Bức xúc vì đồng đội bị chơi xấu, Supachok và hai cầu thủ Thái Lan lao vào ăn thua đủ với Ali. Các cầu thủ Iraq cũng xông vào tham chiếm, tạo nên màn ẩu đả trên sân. Một cầu thủ Iraq bị phát hiện bóp cổ đối phương. Lực lượng an ninh rất vất vả mới ngăn chặn được tình hình.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Iraq với bàn thắng duy nhất được thực hiện bởi Ali ở phút 75 sau trận đấu căng thẳng và nhiều tranh cãi. Thái Lan đã không thể hoàn thành nhiệm vụ giành chức vô địch King’s Cup trên sân nhà. Không những vậy, họ còn có nguy cơ tiếp tục tụt xuống trên bảng xếp hạng FIFA. Sau trận thua này, HLV Masatada Ishii đang đối diện với nguy cơ cao bị sa thải.

Đội hình thi đấu:

Thái Lan: Patiwat, Suphanan, Suphan, Nattapong, Mickelson, Supachok, Peeradol, Ben Davis, Teerasak, Pramet, Supachai.

Iraq: Hassan, Sulaka, Tahseen, Amyn, Bayesh, Ammari, Farji, Karim, Yakob, Doski, Hussein.