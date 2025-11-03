Nhật Bản lên tiếng về thông tin rời khỏi AFC

Gần đây, giới truyền thông trên khắp châu Á rộ lên thông tin Liên đoàn bóng đá Nhật Bản muốn rời khỏi AFC để thành lập liên đoàn riêng, có tên là Liên đoàn bóng đá Đông Á (East Asian Confederation).

Nhật Bản bác bỏ khả năng rời khỏi AFC (Ảnh: Getty).

Theo một vài nguồn tin, JFA được cho rằng AFC đang bị phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ Saudi Arabia và Qatar. Do đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á có không ít quyết định thiếu công tâm, nghiêng về các đại diện của Tây Á.

Mới đây, đích thân Chủ tịch JFA, Tsuneyasu Miyamoto, đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Theo đó, ông Miyamoto khẳng định Nhật Bản không hề có ý định rời AFC. Ông cũng bác bỏ hoàn toàn thông tin Nhật Bản thành lập liên đoàn mới hay gia nhập liên đoàn châu lục khác.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Hãng thông tấn Đức DPA, ông Miyamoto nhấn mạnh: “JFA chưa bao giờ bàn luận về việc rời AFC, cũng không có bất kỳ định hướng nào ở hiện tại hay tương lai liên quan đến điều đó. Nhật Bản là một phần không thể tách rời của đại gia đình bóng đá châu Á, và chúng tôi luôn nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của môn thể thao này trên toàn khu vực”.

Ông Miyamoto cho biết những năm gần đây, bóng đá châu Á đã có bước tiến vượt bậc nhờ vào các khoản đầu tư mạnh mẽ từ nhiều quốc gia trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và phát triển cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, chất lượng và tính cạnh tranh của các đội tuyển ở châu Á ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Ông Miyamoto là cựu cầu thủ bóng đá Nhật Bản. Ông kế nhiệm Kozo Tashima trên cương vị Chủ tịch JFA từ tháng 3/2024. Trong quá khứ, Miyamoto từng có sự nghiệp lừng lẫy khi khoác áo đội tuyển Nhật Bản 71 lần và tham dự hai kỳ World Cup (2002, 2006) và Asian Cup 2004.

Nhật Bản sẽ ở lại và xây dựng bóng đá châu Á vững mạnh (Ảnh: Getty).

Nhìn về tương lai, ông Miyamoto tin tưởng rằng đà phát triển của bóng đá châu Á sẽ tiếp tục đi lên. “Tôi hoàn toàn tin rằng với tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư có hệ thống, các đội bóng châu Á sẽ vươn tới đẳng cấp thế giới trong tương lai không xa”.

Nhắc đến nền tảng thành công của bóng đá Nhật Bản, người đứng đầu JFA nhấn mạnh: “Đầu tư liên tục vào đào tạo trẻ luôn là chìa khóa then chốt. Chúng tôi vận hành theo những tiêu chuẩn quốc tế và hướng tới việc cạnh tranh sòng phẳng với các nền bóng đá hàng đầu. Đó là con đường duy nhất để Nhật Bản duy trì vị thế và tiếp tục gặt hái thành công”.

Ông Miyamoto cũng thừa nhận rằng trình độ bóng đá ở châu Á đang ngày càng đồng đều, khiến các giải đấu trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ông coi đây là động lực để Nhật Bản tiếp tục phấn đấu, với mục tiêu trước mắt là chinh phục chức vô địch Asian Cup, danh hiệu mà đội tuyển xứ sở hoa anh đào luôn khao khát.