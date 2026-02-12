Nhật Bản đổi luật bóng đá: Loại bỏ tỷ số hòa, áp dụng cách tính điểm mới

Ban tổ chức J-League vừa đưa ra quyết định táo bạo, khi loại bỏ tỷ số hòa ở mùa giải tới. Theo đó, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, trận đấu sẽ lập tức bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng, mỗi trận đấu đều phải có người thắng, kẻ thua.

Giải J-League loại bỏ kết quả hòa ở mùa giải tới (Ảnh: J-League).

Cấu trúc tính điểm truyền thống vẫn được giữ lại một phần. Đội giành chiến thắng trong 90 phút vẫn nhận 3 điểm, trong khi đội thua sau thời gian thi đấu chính thức không có điểm.

Tuy nhiên, nếu trận đấu được quyết định trên chấm luân lưu, đội thắng ở loạt sút này sẽ giành 2 điểm, còn đội thua nhận 1 điểm. Như vậy, điểm số cho một trận hòa quen thuộc (mỗi đội 1 điểm) sẽ biến mất, thay vào đó là hệ thống khuyến khích tinh thần mạo hiểm và tính cạnh tranh cao hơn.

Quy định mới chỉ áp dụng riêng cho mùa giải chuyển tiếp diễn ra từ tháng 2 đến tháng 6. Đây là giai đoạn cầu nối khi bóng đá Nhật Bản thay đổi lịch thi đấu để đồng bộ với mô hình châu Âu (khởi tranh vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 5 năm sau)

Hiện tại, các quan chức giải đấu chưa có kế hoạch kéo dài quy định này sau khi giai đoạn thử nghiệm khép lại. Tuy nhiên, nếu nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ và các CLB, khả năng thay đổi lâu dài hoàn toàn có thể được đưa ra thảo luận.

Nếu thử nghiệm bỏ kết quả hòa ở giải J-League thành công thì có thể tạo ra cuộc cách mạng ở bóng đá thế giới (Ảnh: J-League).

Ban tổ chức cho rằng cải cách này nhằm gia tăng tính cạnh tranh và loại bỏ những trận đấu vốn khép lại mà không có kết cục rõ ràng. Mục tiêu rất cụ thể: nhiều kịch tính hơn, cường độ cao hơn và giá trị giải trí lớn hơn.

Việc thử nghiệm có trở thành xu hướng dài hạn hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng chắc chắn một điều rằng bằng cách loại bỏ kết quả hòa, J-League đã châm ngòi cho cuộc tranh luận có thể lan rộng trên khắp thế giới.

Nếu thử nghiệm này thành công thì không loại trừ khả năng nó sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong thế giới bóng đá.