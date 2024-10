Nhận định Liverpool - Chelsea (22h30 ngày 20/10): Công giỏi gặp thủ chắc

Hai tuần trước, Liverpool đã giành chiến thắng trước Crystal Palace tại Selhurst Park, đánh dấu chiến thắng thứ 8 trong 9 trận đấu chính thức dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Arne Slot. Chiến thắng này giúp The Kop giữ vững ngôi đầu bảng Premier League trước kỳ nghỉ quốc tế.

Diogo Jota đã ghi bàn thắng sớm, tạo nên sự khác biệt trong trận đấu với Crystal Palace. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng bị lu mờ bởi chấn thương nghiêm trọng của thủ môn kỳ cựu Alisson Becker, khiến Liverpool phải sử dụng thủ thành số 3, Vitezslav Jaros, trong những phút cuối.

Liverpool xây chắc ngôi đầu bảng sau chiến thắng tối thiểu trước Crsytal Palace (Ảnh: EPL).

Với 18 điểm sau 7 trận đấu tại Premier League, Liverpool hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn các đội bám đuổi một điểm. Tuy nhiên, họ có thể bị tụt xuống vị trí thứ hai nếu Man City giành chiến thắng trước Wolves trong trận đấu sớm ngày 20/10.

Slot và các học trò không quá lo lắng về khả năng này, khi Liverpool đang tìm kiếm chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường. Hàng phòng ngự vững chắc là điểm tựa cho The Kop, khi họ chỉ để thủng lưới 2 bàn tại Premier League từ đầu mùa, thành tích tốt nhất giải đấu.

Ở mặt trận tấn công, trong 7 trận đấu mùa này, Liverpool có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 5,2, nhưng họ ghi được 13 bàn thắng, cho thấy khả năng chớp thời cơ tốt của các chân sút bên phía The Kop.

Slot đã trở thành huấn luyện viên thứ 4 trong lịch sử Premier League giành chiến thắng trong cả bốn trận sân khách đầu tiên. Đồng nghiệp Enzo Maresca có thể trở thành thành viên thứ 5 đạt được thành tích này nếu ngăn chặn đà thăng hoa của Liverpool tại Anfield.

Chelsea bị Nottingham Forest cầm hòa ở vòng 7 (Ảnh: EPL).

Hai tuần trước, Chelsea bị Nottingham Forest cầm hòa trên sân nhà, nhưng cổ động viên The Blues có thể an ủi nếu nhìn lại quá khứ, bởi Liverpool từng thất bại trước Nottingham Forest. Đó là trận thua duy nhất của The Kop trong mùa giải hiện tại.

Sau loạt trận sớm vòng 8 Premier League, Chelsea rơi xuống thứ 6. Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng, họ sẽ vươn lên vị trí thứ 3, mở ra cơ hội cạnh tranh danh hiệu vô địch rất rõ ràng. Chắc chắn đây là mục tiêu lớn mà đoàn quân của Maresca đang nhắm tới.

Tháng 9 đầy tươi đẹp với Chelsea khi Maresca và Cole Palmer giành cú đúp danh hiệu huấn luyện viên và cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Chelsea có thể giành chiến thắng trong cả bốn trận sân khách đầu tiên tại Premier League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-09. Tuy nhiên, chuỗi 9 trận không thắng trước Liverpool sẽ là thử thách lớn với Chelsea.

Thông tin đội hình

Chấn thương của Alisson đã được xác nhận, thủ thành người Brazil sẽ ngồi ngoài đến sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 11. Caoimhin Kelleher sẽ thay thế vị trí của Alisson, thủ môn người Ireland đã trở lại sau khi vắng mặt tại Selhurst Park vì bị ốm.

Alisson cùng Harvey Elliott, người bị gãy chân, sẽ vắng mặt. Federico Chiesa chưa có thông tin cập nhật, nhưng Mohamed Salah vẫn giữ vị trí chính thức sau khi trở về sớm từ đội tuyển quốc gia.

Alisson sẽ nghỉ thi đấu chừng một tháng (Ảnh: EPL).

Slot thừa nhận Liverpool đang giải quyết "một số vấn đề" từ kỳ nghỉ quốc tế, nên có thể một số cầu thủ Nam Mỹ sẽ được nghỉ ngơi. Curtis Jones và Cody Gakpo có thể thay thế Alexis Mac Allister và Luis Diaz.

Chelsea chịu hai án treo giò sau trận hòa Nottingham, Wesley Fofana và Marc Cucurella đều nhận thẻ vàng thứ 5 và sẽ vắng mặt tại Anfield. Sự vắng mặt của Cucurella mở ra cơ hội cho Renato Veiga đối đầu với Salah, trong khi Axel Disasi và Tosin Adarabioyo cạnh tranh thay thế Fofana ở trung tâm hàng thủ.

Reece James đã trở lại tập luyện sau chấn thương gân kheo, đủ sức khỏe cho trận đấu tối nay. Thủ môn Filip Jorgensen vẫn ổn dù có chút lo lắng trong kỳ nghỉ quốc tế.

Đội hình ra sân dự kiến

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Jota

Chelsea: Sanchez; Gusto, Disasi, Colwill, Veiga; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson.