Tuấn Hải ghi bàn, Hà Nội FC vẫn hòa thất vọng trước Thể Công Viettel

Tiếp đón Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy diễn ra vào tối 20/9, Hà Nội FC đặt mục tiêu giành chiến thắng nhằm cải thiện thứ hạng khi có khởi đầu V-League mùa này không tốt với việc mới chỉ kiếm được 1 điểm sau 3 vòng đấu.

Hai Long là mũi nhọn nguy hiểm của đội chủ nhà Hà Nội FC trên hàng công (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên đoàn quân của HLV Yusuke Adachi gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Thể Công Viettel. Phút thứ 10, từ một pha ném biên, đội chủ nhà có cơ hội tốt để dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Văn Việt xuất sắc đổ người cản phá cứu thua cho đội nhà.

Dù vậy ở phút 34, đội trưởng Văn Quyết có pha chọc khe tinh tế để tiền đạo Tuấn Hải băng xuống dứt điểm đánh bại thủ thành Văn Việt để mở tỷ số cho đội nhà.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà liên tục ép sân nhưng những pha dứt điểm cuối cùng của họ lại thiếu chính xác một cách khó hiểu.

Khuất Văn Khang ăn mừng bàn gỡ hòa cùng các đồng đội ở phút 54 của hiệp 2 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel không còn chơi phòng ngự lùi sâu như hiệp 1 mà dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 54, từ pha phát động tấn công ở giữa sân, tiền vệ Khuất Văn Khang nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Không chấp nhận với kết quả hòa, Hà Nội FC liên tục ép sân để tìm kiếm bàn thắng. Phút 59, Hai Long có pha xử lý bóng tinh tế bên cánh trái nhưng pha dứt điểm cận thành của anh khi đối mặt thủ môn Văn Việt lại không thành công.

Phút 67, Văn Việt lại tiếp tục ghi dấu ấn khi xuất sắc cản phá tình huống dứt điểm một đối một trong vòng cấm của Fernando, tránh cho đội nhà một bàn thua gần như trông thấy.

Hà Nội FC thiếu chút may mắn để có thể đánh bại Thể Công Viettel ở trận derby thủ đô (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau những phút liên tục phải chống đỡ, Hà Nội FC đã tổ chức được nhiều pha phản công nhanh nhưng lại thiếu sự may mắn khi pha đánh đầu ở phút 84 trung vệ Bùi Tiến Dũng lại đưa bóng đập trúng cột dọc đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

Chung cuộc Hà Nội FC phải chia điểm trước Thể Công Viettel và dậm chân ở vị trí 11 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với 2 trận hòa và 1 trận thua, trong khi Thể Công Viettel tạm thời xếp vị trí thứ 3 với 8 điểm sau 4 vòng đấu.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Thành Chung, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Công Nhật, Hùng Dũng, Văn Quyết, Willian Maranhao, Fernando, Hai Long, Tuấn Hải

Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Wesley Nata, Văn Khang, Hữu Thắng, Lucao, Pedro Henrique