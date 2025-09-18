HAGL bị loại, Thể Công Viettel vào tứ kết ở giải bóng đá U17 quốc gia 2025

Tại bảng B, SLNA khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước HAGL. Đầu trận, Viết Duy độc diễn kỹ thuật cá nhân từ giữa sân rồi lốp bóng qua người thủ môn đối phương, ghi bàn thắng mở tỷ số cho SLNA.

U17 HAGL dừng bước ở VCK giải bóng đá U17 quốc gia (Ảnh: VFF).

Phút 40, Vũ Thái tung cú sút đẹp mắt từ quả đá phạt trực tiếp của đội bóng xứ Nghệ, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Sang hiệp 2, HAGL nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng và tạo ra được những cơ hội ăn bàn rất rõ nét. Tuy nhiên, các chân sút trẻ của đội bóng phố núi lại bỏ lỡ.

Không ghi được bàn, HAGL đã phải trả giá. Phút 69, Anh Đức tung cú sút ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 SLNA.

Trong những phút cuối, Huy Phan đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng xứ Nghệ. Với thất bại trước SLNA, U17 HAGL chính thức bị loại.

Ở các cặp đấu khác thuộc giải bóng đá U17 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025, diễn ra trong ngày 18/9. Ở bảng B, U17 Hà Nội thắng U17 Becamex TPHCM 2-0.

Tại bảng C, U17 Thể Công Viettel thắng U17 TPHCM với tỷ số 7-2. Trong khi đó, U17 PVF-CAND đánh bại U17 An Giang với tỷ số 5-1.