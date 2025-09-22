Đội trẻ Hà Nội và Thể Công Viettel vào bán kết giải bóng đá U17 quốc gia

Cuộc đọ sức đáng chú ý nhất ở vòng tứ kết diễn ra giữa U17 PVF-CAND và U17 Hà Nội, bởi đây là 2 trung tâm đào tạo trẻ rất tốt hiện nay.

Thể Công Viettel (áo đỏ) vào bán kết giải U17 quốc gia (Ảnh: VFF).

U17 PVF-CAND khởi đầu thuận lợi khi ở phút thứ 8, Nguyễn Du ghi bàn cho đội nhà sau quả đánh đầu. Nhưng chỉ 7 phút sau, U17 Hà Nội đã có được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1, cũng sau một quả đánh đầu, được thực hiện bởi Văn Tấn.

Bàn gỡ hòa giúp cho nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) chơi thoải mái và tự tin. U17 Hà Nội tạo sức ép đáng kể về phía U17 PVF-CAND. Ở phút 35, Nguyễn Lực tung cú sút phạt ở khoảng cách 25m, đưa bóng đi vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho U17 Hà Nội.

Đối thủ của U17 Hà Nội trong trận bán kết giải bóng đá U17 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025 sẽ là SHB Đà Nẵng.

Ở một cặp đấu tứ kết khác, diễn ra trong buổi chiều 22/9, SHB Đà Nẵng thắng U17 An Giang 5-4 sau loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa nhau 0-0 ở giờ thi đấu chính thức.

Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Nam Định và Thể Công Viettel. Chiều 22/9, Nam Định thắng U17 SLNA 3-2, còn U17 Thể Công Viettel đánh bại U17 TPHCM 2-1. Các trận bán kết sẽ diễn ra chiều 24/9.