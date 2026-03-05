Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở giải cầu lông All England Open 2026

Trước khi trận đấu diễn ra, Thùy Linh được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiến thắng trước chính Christophersen tại Malaysia Masters 2025. Thế nhưng, thực tế trên sân cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của tay vợt người Đan Mạch. Line Christophersen đã có sự tiến bộ vượt bậc với lối chơi đầy chủ động, linh hoạt và những cú đập cầu uy lực.

Ở set đấu thứ nhất, Thùy Linh liên tục rơi vào thế chống đỡ bị động trước những pha điều cầu tinh tế từ đối thủ. Dù nỗ lực bám đuổi ở giai đoạn giữa, tay vợt hạng 22 thế giới vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 15-21.

Nguyễn Thùy Linh sớm dừng bước ngay ở vòng 1 All England Open 2026 (Ảnh: Getty).

Bước sang set 2, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn cho hoa khôi cầu lông Việt Nam. Những bước di chuyển của Thùy Linh trở nên nặng nề, cảm giác cầu không tốt dẫn đến hàng loạt pha xử lý hỏng ở thời điểm quyết định.

Dường như chuyến bay dài tới Anh và quỹ thời gian chuẩn bị quá ngắn ngủi đã bào mòn đáng kể thể lực của nữ tay vợt người Phú Thọ. Christophersen đã tận dụng triệt để cơ hội này để thắng áp đảo 21-11, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 2-0.

Thất bại này khiến Nguyễn Thùy Linh tiếp tục lỡ hẹn với mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng 1 All England Open. Đây là giải đấu thuộc cấp độ Super 1000 của BWF World Tour với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (gần 38 tỷ đồng), nơi mà mỗi trận đấu đều được ví như một trận chung kết thực thụ.

Được giới chuyên môn đánh giá là "Wimbledon của cầu lông", All England Open là nơi quy tụ 32 tay vợt tinh hoa nhất thế giới ở mỗi nội dung. Việc dừng bước sớm tại đây là minh chứng cho sự khắc nghiệt từ giải đấu, nơi mà chỉ cần một chút sa sút về thể trạng cũng đủ để các tay vợt phải trả giá đắt.

Dù sớm dừng bước, nhưng hành trình của Thùy Linh tại Birmingham vẫn mang lại những bài học kinh nghiệm quý báu. Việc phải đối đầu trực diện với những đối thủ đẳng cấp trong top 30 thế giới giúp tay vợt Việt Nam nhận ra những kẽ hở trong khâu chuẩn bị, đặc biệt là bài toán duy trì thể lực khi thi đấu quốc tế dày đặc.

Sau giải đấu này, Thùy Linh sẽ cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục để chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo trong năm 2026. Người hâm mộ vẫn kỳ vọng cô sẽ sớm lấy lại phong độ để tiếp tục khẳng định vị thế của cầu lông Việt Nam trên đấu trường quốc tế.