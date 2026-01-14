Nguyễn Thùy Linh thắng cựu vô địch thế giới tại giải cầu lông Ấn Độ

Trước khi trận đấu này diễn ra, Pusarla Venkata Sindhu xếp hạng 12 thế giới, còn Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 23 thế giới.

Nguyễn Thùy Linh vượt qua vòng một giải Ấn Độ mở rộng (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ngôi vô địch thế giới năm 2019, Pusarla Venkata Sindhu còn có huy chương bạc đơn nữ Olympic Rio (Brazil) 2016, huy chương đồng đơn nữ Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Vị trí cao nhất mà Pusarla Venkata Sindhu từng có là hạng nhì thế giới.

Trận đấu hấp dẫn ngay từ ván đầu tiên. Hai tay vợt giành giật nhau từng điểm. Thùy Linh có lúc dẫn 20-19, nhưng rất tiếc cô thua ngược ván này 20-22.

Tuy nhiên, sang ván thứ hai, tay vợt nữ số một Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm. Cô thắng nhanh ván thi đấu thứ nhì với tỷ số 21-12, san bằng tỷ số 1-1 sau hai ván đấu.

Tiếp đà hưng phấn, Nguyễn Thùy Linh thắng tiếp 21-15 ở ván thứ ba, chung cuộc thắng 2-1 (20-22, 21-12 và 21-15). Vượt qua Pusarla Venkata Sindhu, Nguyễn Thùy Linh lọt vào vòng hai, gặp tay vợt số hai thế giới Wang Zhi Yi (Trung Quốc).