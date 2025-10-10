Nguyên nhân khiến HLV Shin Tae Yong bị sa thải lần thứ hai trong một năm

Đương kim vô địch K-League 1, Ulsan HD, đang trải qua một giai đoạn đầy biến động khi ban lãnh đạo buộc phải đưa ra quyết định sa thải HLV Shin Tae Yong chỉ sau 65 ngày cầm quyền, khiến chiến lược gia người Hàn Quốc mất việc hai lần trong một năm. Hồi tháng 1, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã quyết định sa thải HLV Shin Tae Yong khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam xứ vạn đảo.

Quyết định sa thải HLV Shin Tae Yong vào ngày 9/10 được đưa ra trong bối cảnh Ulsan HD đang đứng trước nguy cơ phải đá play-off trụ hạng và lý do được đội bóng đưa ra cho việc chia tay ông là do thành tích thi đấu của đội bóng không tốt, tuy nhiên đó chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

HLV Shin Tae Yong mất việc lần thứ hai trong một năm (Ảnh: KFA).

Mâu thuẫn giữa ban huấn luyện và cầu thủ

Ngay sau trận hòa 1-1 với Shanghai Shenhua tại AFC Champions League Elite vào ngày 1/10, các cầu thủ trụ cột của Ulsan HD đã yêu cầu gặp Giám đốc điều hành Kim Kwang Guk để bày tỏ quan điểm phản đối ban huấn luyện. Trước đó, phát biểu của HLV Shin Tae Yong về việc "thay máu đội hình" tại buổi họp báo đã gây chấn động nội bộ, làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn vốn đã tồn tại giữa cầu thủ và ban huấn luyện. Chuyến làm khách tại Thượng Hải đã trở thành "ranh giới sinh tử" cho tương lai của đội bóng.

Việc sa thải HLV Kim Pan Gon vào tháng 7 vì thành tích sa sút đã khiến Ulsan HD phải tìm kiếm một giải pháp tạm thời. Ban đầu, Giám đốc đào tạo trẻ Noh Sang Rae được cân nhắc cho vị trí tạm quyền. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã bất ngờ bổ nhiệm Shin Tae Yong làm huấn luyện viên chính thức. Quyết định này được xem là một canh bạc, và việc tiếp tục "thay tướng" lần nữa trong mùa giải sẽ phơi bày sự yếu kém trong công tác quản lý của CLB.

Tuy nhiên, Ulsan HD không còn lựa chọn. Đội bóng đang đứng thứ 10 K-League 1, vị trí phải thi đấu play-off trụ hạng. Với việc chắc chắn rơi vào nhóm Final B (nhóm đua trụ hạng), Ulsan phải chiến đấu để sinh tồn trong 6 trận cuối cùng của mùa giải. Ban huấn luyện không đưa ra được phương án chiến thuật khả thi, trong khi nội bộ đội bóng chia rẽ do tranh cãi về việc loại bỏ một số cầu thủ, khiến tinh thần đoàn kết một thể thống nhất, yếu tố sống còn để trụ hạng, bị tan vỡ. Trong hoàn cảnh đó, Ulsan buộc phải đưa ra quyết định mạnh tay, đó là sa thải huấn luyện viên lần thứ hai trong mùa giải và quay lại với phương án Noh Sang Rae tạm quyền.

HLV Shin Tae Yong không thể giúp Ulsan có được sự ổn định cần thiết (Ảnh: KFA).

65 ngày bi kịch của HLV Shin Tae Yong

Chỉ trong 65 ngày, bi kịch đã xảy ra. Ngày 9/10, Ulsan chính thức thông báo chia tay HLV Shin Tae Yong mà thực chất là sa thải. HLV Shin Tae Yong dự định trở lại cầm quân sau kỳ nghỉ FIFA Days, nhưng đã nhận thông báo bị chấm dứt hợp đồng. Ông đã cảm nhận được điều này từ trước. Các cầu thủ trở lại sân tập, nhưng không thể diễn ra buổi tập bình thường.

Theo những người hiểu rõ nội bộ Ulsan, dấu hiệu khủng hoảng đã rõ ràng từ sớm. Ngay từ khi HLV Shin Tae Yong mới nhậm chức, đã có nhiều bất đồng về phương pháp huấn luyện và cách giao tiếp với cầu thủ. Một cầu thủ thậm chí đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên CLB. Phòng hành chính của CLB cũng đã gửi văn bản góp ý chính thức cho HLV Shin. Trong quá trình đó, căng thẳng đã xuất hiện giữa ban huấn luyện và bộ phận hành chính.

Nếu kết quả tốt, mọi chuyện có thể được xoa dịu, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trận thắng Jeju SK 1-0 ngày 9/8, trận ra mắt của HLV Shin Tae Yong, là chiến thắng K-League 1 cuối cùng của ông. Kể từ đó, Ulsan HD trải qua 7 trận liên tiếp không thắng (3 hòa, 4 thua).

Nhiệm vụ của HLV Shin Tae Yong khi lên nắm quyền là "chữa cháy ngôi nhà đang chìm trong biển lửa", gắn kết lại đội bóng đang rối loạn và tạo ra hy vọng cho mùa sau, như vậy đã là thành công. Dẫu vậy, ông lại bị cho là quá tự tin. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm (kể từ thời còn dẫn Seongnam Ilhwa - nay là Seongnam FC) ông quay lại làm HLV tại K-League 1. Trong thời gian đó, K-League 1 đã thay đổi mạnh mẽ: phong cách cầu thủ, tư duy quản lý, và văn hóa làm việc. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV Shin Tae Yong đảm nhận vai trò "huấn luyện viên chữa cháy giữa mùa".

Nhiều ý kiến cho rằng, HLV Shin Tae Yong lẽ ra phải thận trọng và linh hoạt hơn, xét đến khoảng thời gian dài ông vắng mặt và những thay đổi của K-League, nhưng ông lại cố chấp với phương pháp riêng, dẫn đến xung đột không thể giải quyết và cuối cùng là cái kết tan vỡ.