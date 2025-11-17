Người hùng gây sốt của Ireland thăng hoa nhờ bạn gái “siêu vòng 1”

Đêm qua, đội tuyển CH Ireland đã tạo nên màn ngược dòng khó tin khi giành chiến thắng 3-2 trước Hungary ở lượt trận cuối cùng bảng F vòng loại World Cup 2026. Trong đó, Troy Parrott đang là cái tên nổi như cồn sau trận đấu.

Tiền đạo sinh năm 2003 đã thực hiện cú hat-trick, (trong đó bàn thắng ở phút 90+6) giúp CH Ireland thắng ngược Hungary. Khoảnh khắc Troy Parrott cởi áo, trượt cỏ ăn mừng chiến thắng đã được lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra sự phấn khích vô hạn. Với chiến thắng này, CH Ireland đã vượt qua chính Hungary để giành vị trí thứ hai bảng F, qua đó giành vé tham gia vòng play-off dự World Cup 2026.

Trong quá khứ, Troy Parrott từng có thời gian khoác áo Tottenham nhưng không thể cạnh tranh vị trí. Giờ đây, anh đã chuyển sang CLB AZ Alkmaar (Hà Lan) thi đấu và đang dần tìm thấy “ánh sáng cuộc đời”.

HLV Mourinho từng để ý tới Troy Parrott thời cầu thủ này có khoác áo đội trẻ Tottenham nhưng anh lại không thể tận dụng cơ hội này để chiếm vị trí chính thức tại Spurs.

Troy Parrott và bạn gái Lauren Bowry (Ảnh: Instagram).

Bên cạnh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, cầu thủ 23 tuổi còn có chuyện tình lãng mạn cùng bạn gái lâu năm Lauren Bowry. Troy Parrott vốn là người khá kín tiếng về chuyện tình cảm trên mạng xã hội, dù anh vẫn xuất hiện cùng bạn gái Lauren trong một số video TikTok của cô.

Cặp đôi không công khai nhiều về mối quan hệ, nhưng dựa trên hoạt động mạng xã hội, họ được cho là đã bên nhau từ tháng 4/2022. Lauren cũng thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ Troy Parrott, dù anh thi đấu cho đội tuyển Ireland hay CLB AZ Alkmaar. Cặp đôi cũng đã cùng nhau du lịch khắp nơi, từ Paris, Ibiza đến Hy Lạp.

Lauren sở hữu vẻ đẹp hút hồn (Ảnh: Instagram).

Lauren hiện là thành viên nhóm nhạc nữ Melladaze được thành lập sau chương trình truyền hình thực tế "Little Mix The Search" vào năm 2020. Cô nàng cũng gây ấn tượng nhờ khuôn mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa, đặc biệt là “vòng 1” hút hồn cùng gu thời trang hiện đại.

Lauren sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, với hơn 60.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 35.000 trên TikTok.