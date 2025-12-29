Người đại diện lên tiếng sau khi Brooks Koepka rời khỏi LIV Golf

Phát biểu trước truyền thông mới đây, người đại diện của Brooks Koepka nói: “Anh ấy vô cùng biết ơn Yasir Al-Rumayyan, Scott O’Neil và các lãnh đạo của hệ thống LIV Golf, các đồng đội của anh ấy và những ai yêu mến Brooks”.

Brooks Koepka đã rời LIV Golf (Ảnh: Getty).

“Nhưng tạm thời Brooks Koepka sẽ rút lui để lo cho gia đình. Gia đình luôn là ưu tiên cho các quyết định của Brooks, và anh ấy cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Brooks sẽ tiếp tục ủng hộ LIV Golf về mặt tinh thần. Brooks cũng chúc cho giải đấu cùng các vận động viên (VĐV) tiếp tục gặt hái thành công.

Brooks chưa nói cụ thể về những kế hoạch sắp tới của anh ấy, nhưng anh ấy khẳng định luôn đam mê golf. Khi có quyết định và dự định mới, Brooks sẽ cập nhật cho mọi người”, người đại diện của tay golf cựu số một thế giới nói thêm.

Hệ thống LIV Golf được sáng lập và tài trợ bởi các tỷ phú Saudi Arabia. Vài năm gần đây, sự vươn lên chóng mặt của hệ thống này đe dọa tính hấp dẫn và sức hút của hệ thống PGA Tour (do người Mỹ sáng lập và điều hành, tương đương với tính chất hệ thống các giải Master trong môn quần vợt).

Brooks Koepka có thể trở lại với PGA Tour (Ảnh: Getty).

Đến mức, PGA Tour có quy định những golfer đã chuyển sang thi đấu ở LIV Golf, không được thi đấu song song trên PGA Tour, trừ các giải major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt).

Chính vì quy định này mà những năm vừa rồi, PGA Tour không chỉ vắng bóng Brooks Koepka, mà còn vắng bóng Jon Rahm (Tây Ban Nha, cựu số một thế giới) và Bryson DeChambeau (Mỹ, cựu số 6 thế giới). Đây là những tay golf đã chuyển sang thi đấu ở LIV Golf.

Với việc Brooks Koepka rời LIV Golf, người ta kỳ vọng anh sẽ quay lại thi đấu trên PGA Tour. Nếu điều đó xảy ra, Brooks Koepka sẽ là đối trọng lớn nhất của tay golf số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ), ở các giải đấu lớn.

Trong sự nghiệp, Brooks Koepka từng giành đến 5 danh hiệu major. Anh từng đặt mục tiêu vượt số danh hiệu major của huyền thoại làng golf Tiger Woods (Mỹ, 15 danh hiệu major).