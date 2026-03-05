Ngược dòng ấn tượng, Chelsea áp sát nhóm dự Champions League

Một màn trình diễn chói sáng của Joao Pedro với cú hat-trick đầu tiên tại Ngoại hạng Anh đã giúp Chelsea giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự UEFA Champions League, Aston Villa, ngay tại Villa Park. Kết quả này giúp The Blues thu hẹp đáng kể khoảng cách với top 4.

Bước vào trận đấu, hai đội chỉ cách nhau 6 điểm trong cuộc đua giành vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, với Aston Villa đang có lợi thế hơn trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước chỉ sau ba phút khi Douglas Luiz đánh gót tinh tế từ đường tạt của Leon Bailey, đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, Chelsea đã phản ứng mạnh mẽ sau thất bại ở vòng 28 trước Arsenal. Pedro sớm buộc Emiliano Martinez phải trổ tài cứu thua bằng một cú đánh đầu nguy hiểm.

Aston Villa khởi đầu mạnh mẽ trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Cole Palmer cũng thử thách thủ thành người Argentina, dù pha dứt điểm này không quá khó. Cuối cùng, Chelsea cũng tìm được bàn gỡ hòa khi Pedro băng vào đệm bóng cận thành từ đường căng ngang chuẩn xác của Malo Gusto ở phút 35.

Cuối hiệp một, đội chủ nhà lấy lại sự tự tin và tạo ra hàng loạt cơ hội. Ollie Watkins là mối đe dọa lớn nhất, và sau hai lần thử tài thủ môn vào sân thay người Filip Jorgensen, tuyển thủ Anh tưởng như đã tái lập thế dẫn bàn khi tận dụng đường chuyền hỏng của Reece James rồi dứt điểm vào góc xa. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị rất sít sao.

Đội khách sau đó tận dụng tốt “món quà” này ở phút bù giờ thứ bảy. Pedro thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu Martínez, ghi bàn thứ 13 tại PL mùa này và giúp đội nhà dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. Ngôi sao người Brazil có lẽ là cầu thủ tạo khác biệt lớn nhất của Chelsea kể từ khi Liam Rosenior lên nắm quyền.

Sau giờ nghỉ, cả hai đội tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm thêm bàn thắng, và Chelsea là đội tiếp theo đưa được bóng vào lưới. Palmer chơi chưa thực sự nổi bật trong hiệp một, nhưng anh đã có cú sút quyết đoán sau khi Martínez đẩy quả tạt của James ra khu vực nguy hiểm, giúp đại diện London nới rộng cách biệt ở phút 55.

Pedro ăn mừng cùng đồng đội sau khi lập hat-trick (Ảnh: Getty).

Lúc này, Chelsea chơi đầy hưng phấn và bàn thắng thứ tư đến từ một pha phối hợp mẫu mực. Phút 64, đường chọc khe vừa tầm của Palmer mở ra cơ hội cho Alejandro Garnacho, trước khi anh căng ngang dọn cỗ để Pedro hoàn tất cú hat-trick.

Garnacho sau đó suýt nữa làm đẹp thêm tỷ số, nhưng cú dứt điểm cận thành của anh bị Martínez cản phá. Dẫu vậy, đây vẫn là một buổi tối tuyệt vời với Rosenior cùng các học trò khi Chelsea thu hẹp khoảng cách với top 4. Trong khi đó, Aston Villa mới chỉ thắng một trong 6 trận sân nhà gần nhất, phong độ khó có thể đảm bảo cho họ một suất dự Champions League mùa tới.