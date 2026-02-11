Leeds gây sốc tại Stamford Bridge, cầm hòa Chelsea sau khi bị dẫn hai bàn

Leeds Utd đã có màn trình diễn đầy quả cảm khi xuất sắc cầm hòa Chelsea 2-2 ngay tại Stamford Bridge vào rạng sáng 11/2, dù bị dẫn trước hai bàn. Kết quả này tiếp tục củng cố phong độ ấn tượng của Leeds với chỉ 2 thất bại trong 13 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (thắng 4, hòa 7).

Dù Chelsea đặt mục tiêu khởi đầu thuận lợi trên sân nhà sau chuỗi ba trận Ngoại hạng Anh giữa tuần không thắng trước đó (hòa 1, thua 2), Leeds mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Brenden Aaronson đã tạo ra cơ hội nguy hiểm, buộc Josh Acheampong phải phạm lỗi.

Joao Pedro ghi bàn vào lưới Leeds, mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, chính Chelsea lại là đội mở tỷ số ở phút 24. Từ đường chuyền chuẩn xác của Cole Palmer, Joao Pedro thoát xuống đối mặt và bình tĩnh bấm bóng qua đầu thủ thành Karl Darlow. Đội chủ nhà sau đó nỗ lực gia tăng cách biệt nhưng không thành công khi Darlow cản phá cú sút của Palmer, còn Pedro dứt điểm chệch cột.

Quyết tâm giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước Leeds trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, Chelsea tiếp tục dồn ép trong hiệp hai. Estevao suýt chút nữa nhân đôi cách biệt với cú sút chệch khung thành. Phút 58, The Blues đã có bàn thắng thứ hai khi Jaka Bijol phạm lỗi không cần thiết với Pedro trong vòng cấm, tạo điều kiện để Palmer thực hiện thành công quả phạt đền thứ 3 của anh chỉ trong vòng 4 ngày.

Không hề nao núng, Leeds nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền chưa đầy 9 phút sau đó. Moises Caicedo phạm lỗi vụng về với Jayden Bogle, và Lukas Nmecha đã không mắc sai lầm nào từ chấm 11m, đánh lừa Robert Sanchez. Bàn thắng này đã tiếp thêm động lực cho Leeds, và đoàn quân của Daniel Farke đã gỡ hòa 2-2 ở phút 73 sau một pha phòng ngự lỏng lẻo của đội chủ nhà, tạo điều kiện để Nmecha kiến tạo cho cầu thủ vào sân thay người Noah Okafor dễ dàng lập công.

Các cầu thủ Leeds ăn mừng sau khi có bàn gỡ hòa 2-2 trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Đánh mất lợi thế dẫn hai bàn chỉ trong vòng 6 phút, Chelsea nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định trong khoảng thời gian còn lại. Pedro Neto suýt chút nữa trở thành người hùng khi quả tạt xoáy vào trong của anh đi chệch cột xa trong gang tấc. Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép cho tới tận phút bù giờ, nhưng pha bỏ lỡ khó tin ở cự ly gần của Palmer khi khung thành đã rộng mở đã phải trả giá, khi Leeds đứng vững để ngăn Chelsea giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.