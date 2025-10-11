"Ngựa ô" Vacherot gây sốc, thách thức Djokovic ở bán kết Thượng Hải Masters

Lịch thi đấu dự kiến bán kết Thượng Hải Masters 2025 Ngày 11/10 Novak Djokovic - Valentin Vacherot (15h) Daniil Medvedev - Arthur Rinderknech (18h30)

Thành tích ấn tượng của Valentin Vacherot tại Thượng Hải Masters đang trở thành tâm điểm chú ý của làng quần vợt thế giới. Tay vợt người Monaco, khởi đầu giải đấu với thứ hạng 204 ATP, đã tạo nên một hành trình kỳ diệu, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ đối đầu với huyền thoại Novak Djokovic.

Vacherot đã chứng minh bản lĩnh ngay từ vòng loại khi đánh bại hai hạt giống để giành vé vào vòng đấu chính. Sau đó, anh tiếp tục gây bất ngờ khi lần lượt vượt qua Laslo Djere (hạng 82 thế giới), Alexander Bublik (hạt giống số 14, hạng 17 thế giới), Tomas Machac (hạt giống số 20, hạng 23 thế giới) và Tallon Griekspoor (hạt giống số 27, hạng 31 thế giới) để tiến vào tứ kết.

Vacherot đang trở thành hiện tượng tại Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: Getty).

Đỉnh cao của chuỗi chiến thắng này là trận tứ kết đầy kịch tính với hạt giống số 10 Holger Rune (hạng 11 thế giới). Vacherot đã lội ngược dòng ngoạn mục sau khi thua set đầu, giành chiến thắng chung cuộc 2-6, 7-6 (7-4), 6-4 để ghi tên mình vào bán kết.

Với thành tích này, Valentin Vacherot đã lập nên nhiều cột mốc đáng nhớ. Anh trở thành tay vợt người Monaco đầu tiên lọt vào bán kết một giải ATP Masters. Anh là tay vợt có thứ hạng thấp thứ hai (sau Chris Woodruff tại Indian Wells 1999) lọt vào bán kết một giải Masters 1000 kể từ năm 1990.

Thành công của Vacherot đã thu hút sự chú ý của cả thế giới quần vợt, trong đó có Novak Djokovic. Tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam đã dành những lời khen ngợi chân thành cho đối thủ sắp tới của mình.

“Tôi đã biết Valentin vài năm nay. Rõ ràng là anh ấy đã được xếp hạng ngoài Top 200 trước giải đấu này. Anh ấy đã từng thi đấu rất nhiều giải. Anh ấy đang chơi cho Monaco và trở thành tay vợt thành công nhất trong lịch sử quần vợt Monaco”, Djokovic chia sẻ.

Tay vợt người Serbia nói thêm: “Thật tuyệt vời. Mọi người ở đó đều rất hào hứng. Chúng tôi biết rằng Monaco đang có một trong những giải đấu tuyệt vời và lớn nhất trong môn thể thao của chúng tôi.

Vì vậy, tôi mừng cho Valentin và đội của anh ấy. Benjamin Balleret (anh trai cùng cha khác mẹ và cũng là huấn luyện viên của Vacherot) là người tôi quen biết nhiều năm, vì anh ấy đã ở Monaco 15 năm và tập luyện tại Monte Carlo Country Club.

Vacherot đã đánh bại nhiều tay vợt hạt giống tại Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: Getty).

Valentin đã tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi luôn biết rằng anh ấy có tiềm năng lớn, với những cú giao bóng mạnh mẽ, những trận đấu lớn, anh ấy là một chàng trai to lớn. Valentin chơi khá giống với Arthur Rinderknech (anh họ của Vacherot). Tôi thấy họ khá thân thiết.

Cú giao bóng đặc biệt khiến tôi nhớ đến Arthur. Vậy nên thật tuyệt khi thấy sự ăn ý giữa họ, họ hỗ trợ lẫn nhau. Arthur đã luôn có mặt ở các trận đấu của Valentin. Anh ấy đã có một thành công trong lịch sử giải đấu, và tôi rất mong được đối đầu với anh ấy. Hy vọng tôi có thể giành chiến thắng”.

Dù phải đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp là Novak Djokovic ở bán kết, Vacherot đã chắc chắn tạo nên một bước đột phá lớn. Anh sẽ tăng 112 bậc trên bảng xếp hạng ATP, vươn lên vị trí cao nhất trong sự nghiệp là số 92, chính thức gia nhập Top 100 thế giới. Ban đầu, Vacherot thậm chí còn không đủ điều kiện tham dự vòng loại, nhưng một sự rút lui vào phút cuối đã mở ra cơ hội để anh viết nên câu chuyện cổ tích này.