Djokovic bỏ họp báo, chịu áp lực lớn trước tứ kết Thượng Hải Masters

Lịch thi đấu dự kiến tứ kết Thượng Hải Masters 2025 Ngày 9/10 Holger Rune - Valentin Vacherot (14h) Zizou Bergs - Novak Djokovic (17h30) Ngày 10/10 Alex De Minaur - Daniil Medvedev (14h) Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime (17h30)

Ở vòng 4 Thượng Hải Masters 2025 tại Trung Quốc tối 7/10, Novak Djokovic chật vật vượt qua Jaume Munar. Dưới thời tiết oi bức ngột ngạt, Djokovic phải chiến đấu trong bối cảnh bị chấn thương mắt cá và thể trạng suy yếu xuất hiện từ trận đấu vòng 3 gặp Yannick Hanfmann.

Đáng chú ý là ở set 2 trong cuộc đối đầu với Jaume Munar, Djokovic không giữ được bình tĩnh và có lời lẽ không hay nhằm vào HLV Boris Bosnjakovic Chịu áp lực lớn và có phần đuối sức, Nole đã để thua Jaume Munar ở set 2.

Djokovic sa sút thể lực sau chiến thắng trước Jaume Munar (Ảnh: Reuters).

Mặc dù vậy, Nole đã thể hiện bản lĩnh khi chơi ấn tượng ở set 3 và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-3, 5-7, 6-2 để tiến vào tứ kết Thượng Hải Masters 2025.

Sau trận đấu, tay vợt người Serbia bỏ họp báo để dành sức nghỉ ngơi sau khi có dấu hiệu kiệt sức. Djokovic sẽ đối đầu Zizou Bergs ở trận tứ kết chiều nay và anh đặt mục tiêu vô địch, khi đối thủ phía trước của anh không có các ngôi sao như Alcaraz, Sinner, Zverev hay Taylor Fritz.

Djokovic đang giữ kỷ lục 4 lần vô địch Thượng Hải Masters và anh đặt mục tiêu có được danh hiệu ATP Masters 1000 lần đầu tiên kể từ Paris Masters 2023. Ngôi sao 38 tuổi cũng đang sở hữu 40 danh hiệu ATP Masters 1000 trong sự nghiệp.

Zizou Bergs xếp hạng 44 ATP, tay vợt người Bỉ đang có được chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và từng hạ Casper Ruud, Korda ở Thượng Hải Masters 2025. Zizou Bergs đang cho thấy sự tiến bộ đáng nể và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước tay vợt số 5 thế giới.

Djokovic cũng đã thắng 8 trong 9 trận đấu gần đây nhất và đang nỗ lực tìm kiếm danh hiệu ATP thứ 101 trong sự nghiệp. Đối thủ lớn nhất của Nole trên con đường vô địch Thượng Hải Masters 2025 là Alex De Minaur và Daniil Medvedev - hai tay vợt sẽ đối đầu trực tiếp ở trận tứ kết vào 14h ngày mai (10/10).