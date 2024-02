Ngôi sao trẻ Hàn Quốc lên tiếng sau khi đánh nhau với Son Heung Min

Đội tuyển Hàn Quốc đã dậy sóng sau khi scandal rạn nứt nội bộ bị phanh phui trên mặt báo vào hôm nay. Theo đó, trước thềm trận bán kết với Jordan, ba cầu thủ Lee Kang In, Seol Young Woo và Jeong Woo Yeong đã sớm kết thúc bữa tối để đi chơi bóng bàn.

Lee Kang In đánh nhau với Son Heung Min ngay trước trận đấu với Jordan (Ảnh: Getty).

Theo tờ Yonhap, Son Heung Min không hài lòng với động thái của các cầu thủ trẻ. Thêm nữa, tiếng ồn phát ra từ phòng chơi bóng bàn đã ảnh hưởng tới bầu không khí sinh hoạt chung của toàn đội.

Đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc đã nhắc nhở nhóm của Lee Kang In. Tuy nhiên, những cầu thủ này đã cãi nhau với Son Heung Min. Tiền đạo của Tottenham túm áo của Lee Kang In. Ngay lập tức, cầu thủ của PSG đã tung ra cú đấm vào mặt đồng đội. Việc lấy tay ra đỡ cú đấm của Lee Kang In khiến cho Son Heung Min bị trật khớp ngón tay.

Theo một vài nguồn tin, nội bộ của đội tuyển Hàn Quốc đã chia làm hai sau vụ xô xát này. HLV Jurgen Klinsmann được yêu cầu loại bỏ Lee Kang In ra khỏi đội hình nhưng ông không đồng ý.

Son Heung Min bị phát hiện băng ngón tay khi ra sân trong trận đấu với Brighton ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua (Ảnh: Getty).

Ngay sau khi scandal được công bố trên mặt báo, Lee Kang In đã nhận nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ Hàn Quốc. CLB Paris Saint Germain (PSG) đã gạch tên cầu thủ này ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Real Sociedad ở Champions League vào đêm nay.

Trên trang cá nhân, Lee Kang In đã nói lời xin lỗi: "Tôi đã gây ra nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ. Tôi thực sự xin lỗi vì hành động của mình. Đáng ra, tôi cần làm theo sự chỉ bảo của đàn anh. Tôi xin lỗi về hành động không đẹp của mình. Nhiều người đã thất vọng với tôi.

Tôi nhận thức rõ sự quan tâm của người hâm mộ dành cho mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng trở thành cầu thủ tốt hơn".

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) thông báo: "Sự việc xảy ra khi một số cầu thủ trẻ muốn chơi bóng bàn. Son Heung Min và nhiều cầu thủ đàn anh đã phản đối. Trong quá trình xô xát, Son Heung Min đã bị thương ở ngón tay".