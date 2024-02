Vụ Son Heung Min đánh nhau: Hé lộ nhiều sự thật sốc ở đội tuyển Hàn Quốc

Hôm qua, làng túc cầu Hàn Quốc dậy sóng khi thông tin Lee Kang In và Son Heung Min xô xát bị công khai. Cầu thủ trẻ của PSG đã "dùng nắm đấm nói chuyện" với đàn anh, khiến cho Son Heung Min bị trật khớp ngón tay.

Lee Kang In và Son Heung Min đã mâu thuẫn từ lâu.

Scandal này diễn ra ngay trước khi đội tuyển Hàn Quốc đối đầu với Jordan ở bán kết Asian Cup 2023. Điều đó khiến cho người hâm mộ nghi ngờ nội bộ của đội bóng xứ Kim Chi rối ren. Sau đó, tờ Yonhap đã tiết lộ nhiều sự thật về tình trạng nội bộ của đội tuyển Hàn Quốc.

Theo đó, sự chia rẽ nội bộ ở đội bóng do HLV Klinsmann dẫn dắt đã xuất hiện từ lâu. Trong đó, hai ngôi sao lớn của bóng đá Hàn Quốc là Lee Kang In và Son Heung Min đã có mâu thuẫn từ trước. Hai ngôi sao này rất ít khi tương tác trên sân. Son Heung Min cũng cảm thấy không được tôn trọng khi yêu cầu loại Lee Kang In của anh không được HLV Klinsmann chấp thuận.

Mâu thuẫn của hai cầu thủ này khiến nội bộ đội tuyển Hàn Quốc chia phe. Nhóm các cầu thủ theo phe của Son Heung Min gồm Kim Jin Soo, Kim Young Kwon, Lee Jae Seong và Hwang Hee Chan. Còn các cầu thủ theo phe của Lee Kang In gồm những cầu thủ trẻ như Seol Young Woo, Jung Woo Young, Oh Hyun Gyu và Kim Ji Soo.

Bên cạnh đó, từ lâu, đội tuyển Hàn Quốc đã chia làm hai phe khác, gồm những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và những người thi đấu ở trong nước. Trong buổi tập luyện của đội bóng, các phóng viên ghi lại cảnh nhóm nước ngoài không hài lòng với một hậu vệ thi đấu ở trong nước. Một tiền đạo hải ngoại công khai sự tức giận bằng cách đá trái bóng rất mạnh.

Đội tuyển Hàn Quốc bị ví giống đội bóng ô hợp (Ảnh: KFA).

Hoặc sau một trận đấu ở vòng loại World Cup 2026, nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Son Heung Min, Lee Kang In, Kim Min Jae, Hwang Hee Chan đã phô trương sự giàu có và họ đã thuê hẳn máy bay riêng để trở về Hàn Quốc.

Một lãnh đạo trước đây từng làm việc ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc thừa nhận: "Việc các cầu thủ thi đấu trong nước bị tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nên hạn chế sự khoe khoang. Tôi nghĩ các lãnh đạo cần sớm giải quyết vấn đề này, không thể để những người ở nước ngoài muốn làm gì cũng được".

Tờ Yonhap cho rằng HLV Klinsmann không có bất kỳ động thái nào giải quyết mâu thuẫn âm ỉ ở đội tuyển Hàn Quốc. Tờ báo này còn nhấn mạnh: "Thay vì tới Asian Cup 2023 với sự đoàn kết cao độ, đội tuyển Hàn Quốc chỉ như đội bóng ô hợp. Mục tiêu vô địch Asian Cup đã thất bại ngay từ trước giải đấu".