Son Heung Min ẩu đả với đồng đội ở Asian Cup 2023

Theo tiết lộ độc quyền của tờ The Sun, nội bộ của đội tuyển Hàn Quốc đã bất ổn ngay trước khi đội bóng này bước vào trận bán kết Asian Cup 2023 với Jordan và khiến họ để thua 0-2 trước đội bóng Tây Á một cách khó tin sau đó. Trong 6 lần đối đầu trước đó, tuyển Hàn Quốc chưa bao giờ thất bại trước Jordan, với 3 trận thắng và 3 trận hòa.

Tờ The Sun cho biết, một cuộc tranh cãi đã nổ ra ở bữa tối trước trận bán kết với Jordan, khiến tiền đạo Son Heung Min bị trật khớp ngón tay khi cố gắng trấn an các đồng đội lao vào ẩu đả.

Son Heung Min bị trật khớp ngón tay khi can ngăn vụ ẩu đả giữa các đồng đội ở bữa tối trước trận gặp Jordan (Ảnh: Getty).

Tiền đạo Lee Kang In nằm trong số những cầu thủ muốn rời bữa tối sớm để đi chơi bóng bàn (Ảnh: Getty).

Theo tờ báo nước Anh cho biết, một số thành viên trẻ của tuyển Hàn Quốc đã cố gắng ăn tối thật nhanh để chuyển sang chơi bóng bàn với nhau. Nhưng đội trưởng Son Heung Min không hài lòng với việc các cầu thủ ra về sớm với những bữa ăn thường được coi là cơ hội để gắn kết đồng đội.

"Cuộc tranh cãi nổ ra không biết từ đâu. Một số cầu thủ trẻ ăn rất nhanh và rời đội để chơi bóng bàn. Son Heung Min yêu cầu họ quay lại ngồi xuống thì có những lời nói thiếu tôn trọng với anh, được cho là từ Lee Kang In. Trong vòng vài giây, các cầu thủ định lao vào nhau ẩu đả nhưng được các đồng đội can ngăn. Son Heung Min bị trật khớp ngón tay khi cố gắng can ngăn những cái đầu nóng", tờ The Sun mô tả.

Son Heung Min với hai ngón tay được nẹp sau vụ tranh cãi trước trận bán kết với Jordan (Ảnh: Getty).

Son Heung Min sau đó buộc phải thi đấu ở trận bán kết với Jordan với hai ngón tay được quấn băng. Các cầu thủ Hàn Quốc gây kinh ngạc khi không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào về phía khung thành đối thủ và lần đầu tiên để thất bại 0-2 trước đội bóng Tây Á.

Nhiều tờ báo Hàn Quốc cũng đồng loạt dẫn lại thông tin của tờ The Sun, để làm sáng tỏ thêm nguyên nhân đội tuyển nước nhà bị loại ở Asian Cup 2023 bất chấp những kỳ vọng sẽ vô địch giải đấu lần đầu tiên sau 64 năm.

Tờ Donga dẫn lời một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết: "Đúng là đã xảy ra xô xát giữa một số cầu thủ trong suốt giải đấu. Nguyên nhân xích mích là vì một số cầu thủ muốn chơi bóng bàn. Đó không phải là một vụ đánh nhau nhưng Son Heung Min đã bị thương ở ngón tay trong quá trình can ngăn nguy cơ ẩu đả".