Ngôi sao ở V-League giành vé dự World Cup, FIFA lên tiếng chúc mừng

Đội tuyển Nam Phi đã viết nên câu chuyện thần kỳ ở vòng loại World Cup 2026. Mặc dù bị FIFA trừ 3 điểm nhưng đội bóng này vẫn xuất sắc giành tấm vé tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA chúc mừng Percy Tau và đội tuyển Nam Phi (Ảnh: FIFA World Cup).

Trong đó, Percy Tau là một trong những nhân tố chủ chốt của đội tuyển Nam Phi. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của đoàn quân HLV Hugo Broos, Percy Tau được đăng ký thi đấu trong 5 trận và có 4 lần đá chính, thi đấu tổng cộng 355 phút.

Đáng chú ý, tiền đạo này đã đóng góp 1 bàn thắng quan trọng giúp tuyển Nam Phi thắng Benin với tỷ số 2-1. Đây là đối thủ trực tiếp của Nam Phi trên hành trình cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup.

Trang FIFA World Cup (thuộc quyền quản lý của FIFA) đã lên tiếng chúc mừng Percy Tau: “Percy Tau và đội tuyển Nam Phi chính thức giành vé trở lại FIFA World Cup sau 16 năm!”.

Percy Tau năm nay 31 tuổi. Cầu thủ này gia nhập CLB Nam Định vào tháng 8/2025. Tính tới nay, anh đã ra sân 5 trận cho đội bóng thành Nam và có 1 đường kiến tạo. Hiện tại, Percy Tau được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 1 triệu euro.

Percy Tau khởi nghiệp tại CLB Mamelodi Sundowns ở quê nhà. Tại đây, anh ra sân 103 trận và ghi 25 bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 1994 đã cùng CLB này hai lần vô địch Nam Phi và 1 lần vô địch cúp C1 châu Phi.

Percy Tau trong màu áo CLB Nam Định (Ảnh: Getty).

Sau đó, bước ngoặt mở ra khi Percy Tau chuyển sang Anh thi đấu cho CLB Brighton vào năm 2018 nhưng vì vướng mắc về giấy phép lao động nên anh liên tục bị đẩy sang các CLB Union SG, Club Brugge và Anderlecht thi đấu theo dạng cho mượn.

Tới năm 2021, Percy Tau chuyển sang khoác áo CLB Al Ahly của Ai Cập, nơi anh đã ghi tới 30 bàn và có 14 đường kiến tạo sau 126 trận ra sân. Sau đó, tiền đạo này chuyển tới CLB Qatar SC vào năm 2024, trước khi chuyển sang thi đấu cho CLB Nam Định.

Trong sự nghiệp, Percy Tau có 52 trận ra sân cho đội tuyển Nam Phi và ghi 16 bàn. Đây mới là lần đầu tiên tiền đạo này góp mặt ở World Cup.