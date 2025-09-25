Ngôi sao nhập tịch Indonesia háo hức dự vòng loại World Cup

Tiền đạo Mauro Zijlstra đã chính thức được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia Indonesia, sẵn sàng cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Thông tin này được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) công bố vào hôm qua (ngày 24/9), mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ Garuda.

Zijlstra đang khoác áo câu lạc bộ FC Volendam của Hà Lan, anh sẽ là một trong những mũi nhọn tấn công của đội tuyển Indonesia trong chiến dịch quan trọng sắp tới. Ngay sau khi danh sách 28 cầu thủ được công bố, Zijlstra đã chia sẻ trên Instagram Story của mình: "Hẹn gặp lại vào tháng 10", thể hiện sự háo hức được cống hiến cho màu áo quốc gia.

Zijlstra đang rất mong chờ được thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Bola).

Sự góp mặt của Mauro Zijlstra sẽ làm phong phú thêm hàng công của đội tuyển Indonesia, vốn đã có những cái tên chất lượng như Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, Egy Maulana Vikri, Yakob Sayuri, Ole Romeny và Ramadhan Sananta.

Đối với Mauro Zijlstra và Miliano Jonathans, vòng loại thứ tư World Cup 2026 vào tháng 10 sẽ là cơ hội để họ có trận đấu chính thức đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia Indonesia. Trước đó, cả hai cầu thủ này đã có màn ra mắt không chính thức trong hai trận giao hữu tại Surabaya vào tháng 9, đối đầu với Đài Loan và Lebanon.

Zijlstra và Jonathans đều vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia. Zijlstra tuyên thệ vào ngày 30/8, trong khi Jonathans chính thức trở thành công dân Indonesia vào ngày 3/9.

Trong trận đấu mà Indonesia đánh bại Đài Loan 6-0 tại sân vận động Gelora Bung Tomo vào ngày 5/9, cả Mauro Zijlstra và Miliano Jonathans đều vào sân từ băng ghế dự bị. Zijlstra thậm chí đã đưa bóng vào lưới Đài Loan ngay sau khi vào sân, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi đẩy người. Miliano Jonathans cũng gây chú ý với một loạt pha đi bóng đột phá, dù không thể ghi bàn.

Zijlstra mang tới những phương án mới cho hàng công của Indonesia (Ảnh: Getty).

Hai cầu thủ này sau đó đã được đá chính trong trận giao hữu thứ hai, khi đội tuyển Indonesia hòa Lebanon 0-0 vào ngày 8/9. Sự phục vụ của Mauro Zijlstra và Miliano Jonathans được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong những thử thách khó khăn sắp tới.

Mauro Zijlstra ban đầu được kỳ vọng sẽ khoác áo đội tuyển U23 Indonesia, giờ đây anh có thể trở thành một sự thay thế hoặc thậm chí là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Ole Romeny ở vị trí tiền đạo. Đã có những lo ngại về thể lực của Ole Romeny cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10, sau khi anh vừa trải qua ca phẫu thuật bàn chân do chấn thương gặp phải tại Cúp Tổng thống 2025. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Patrick Kluivert vẫn quyết định điền tên Ole Romeny vào danh sách triệu tập mới nhất.

Đội tuyển quốc gia Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á bằng trận đấu với chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 8/10 tại King Abdullah Sports City, Jeddah. Ba ngày sau, Indonesia sẽ đối đầu với Iraq. Để giành quyền trực tiếp tham dự World Cup 2026, đội tuyển Indonesia cần phải đứng đầu bảng B ở vòng loại thứ tư này.