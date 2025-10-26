VAR từ chối Haaland, Man City gục ngã trên sân Aston Villa

Aston Villa đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Man City, trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành 4 chiến thắng liên tiếp ngay sau khi trải qua chuỗi 5 trận không thắng. Bàn thắng duy nhất của Matty Cash trong hiệp một đã chấm dứt chuỗi bất bại của Man City tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8.

Man City thường xuyên mở tỷ số trong 10 trận gần nhất, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola đã phải trải qua cảm giác lạ lẫm khi Cash đưa Aston Villa vươn lên dẫn trước chỉ sau 20 phút. Từ một quả phạt góc, cầu thủ người Ba Lan đã thoát khỏi sự kèm cặp của Bernardo Silva và tung cú sút chân trái hiểm hóc, hạ gục Gianluigi Donnarumma.

Cash mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Erling Haaland đang có phong độ cao, tưởng chừng tiền đạo người Na Uy đã có thể gỡ hòa ngay lập tức khi anh bứt tốc vào vòng cấm Aston Villa. Đáng tiếc, cú sút chìm của Haaland lại không thể vượt qua Emiliano Martinez.

Chấn thương của Emiliano Buendia đã phủ bóng lên màn trình diễn hiệu quả của đội chủ nhà trong hiệp một. Cầu thủ người Argentina phải rời sân sớm, tạo cơ hội cho Jadon Sancho có trận ra mắt trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Aston Villa. Cầu thủ được Man Utd cho mượn đã nhanh chóng tạo cơ hội để John McGinn dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Bị dẫn trước ngay từ đầu trận đấu sân khách tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong mùa giải này, đội bóng của Guardiola đã khởi đầu hiệp hai đầy quyết tâm, với Savinho buộc Martinez phải thực hiện hai pha cản phá liên tiếp ngay trước khi trận đấu trôi qua được một giờ.

Haaland không thể hiện được sức mạnh trước hàng thủ của Aston Villa (Ảnh: Getty).

Guardiola đã tung Nico Gonzalez, Nico O'Reilly và Jeremy Doku vào sân nhằm duy trì áp lực lên hàng thủ Aston Villa. Tuy nhiên, Sancho đã chứng minh đội chủ nhà không chỉ hài lòng với việc bảo vệ lợi thế mong manh của mình. Dẫu vậy, cú sút của cận thành của Sancho bị cản phá trước khi cú sút bồi của anh cũng bị Donnarumma cản phá.

Những phút bù giờ chứng kiến sự căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm khi Haaland đưa bóng vào lưới Aston Villa. Tuy nhiên, VAR xác nhận tiền đạo người Na Uy rơi vào thế việt vị, khiến Man City không thể giành lại một điểm. Chiến thắng thứ ba liên tiếp trên sân nhà đưa Aston Villa lên vị trí thứ 7 và chỉ còn kém Man City ở vị trí thứ 4 một điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường của đội khách.